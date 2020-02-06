Общественные организации считают дискриминационными некоторые положения президентского законопроекта о гражданстве (видео)

По мнению представителей общественности, основным приоритетом нового закона должно быть обеспечение надлежащей юридической защиты и равных конституционных прав миллионов граждан Украины, имеющих множественное гражданство.

Киев. 6 февраля. УНИАН. Международная организация Global Ukraine, общественный союз "Украинский всемирный координационный совет", общественный союз Всемирного конгресса украинских молодежных организаций и общественная организация "Европейское движение Украины" считают дискриминационными положения президентского законопроекта о гражданстве, которым ограничивается прием на государственную службу лиц с множественным гражданством.

Соответствующее заявление руководители этих организаций сделали во время пресс-конференции в УНИАН.

Основательница международной организации Global Ukraine Виолетта Москалу отметила, что в президентском законопроекте о гражданстве есть "правильные вещи", и назвала его в целом "шагом вперед".

"Это, безусловно, шаг вперед, если системно посмотреть на него относительно юридической формулировки. Один из положительных пунктов - это то, что в предложенном законопроекте авторства Владимира Зеленского предлагается убрать одну контраверсионную норму из закона о гражданстве, где написано, что потеря гражданства Украины возможна в случае добровольного приобретения другого гражданства", - отметила она.

Москалу напомнила, что лишение гражданства Украины запрещено 25-й статьей Конституции.

"Однако политики за последние 10-15 лет манипулировали общественным мнением и постоянно убеждали, что есть якобы запрет множественного гражданства в Украине, хотя де-факто запрета нет. Действующий закон Украины о гражданстве не признает другое гражданство, но "не признавать" нельзя отождествлять с "запретом", - сказала Москалу и добавила, что рабочая группа, которая нарабатывала законопроект, достигла определенного консенсуса, что в Украине можно признавать множественное гражданство без риска потерять украинский паспорт.

Еще одним положительным пунктом в президентском законопроекте Москалу назвала упрощение получения гражданства для определенных категорий лиц.

"Этим лицам разрешается, например, не приносить доказательство отказа от другого гражданства, потому что некоторые страны не выдают такие документы... Есть категория граждан в Украине, которые являются добровольцами-иностранцами, которые приехали защищать нашу страну и живут в нашей стране и ждут этот закон, чтобы получить возможность приобретения гражданства Украины", - сказала она.

Однако, по словам Москалу, в президентском законопроекте содержатся определенные дискриминационные нормы, в частности относительно приема на государственную службу лиц с множественным гражданством.

"Граждане не смогут участвовать в процессе построения государства. Это не по-европейски. Это совковая философия, когда смотрели на граждан, получивших другое гражданство, как на предателей. Это недопустимо", - убеждена она.

Председатель Украинского всемирного координационного совета Михаил Ратушный считает, что подготовленный президентом и его командой законопроект остается в парадигме "формального непризнания множественного гражданства", оставляет большое поле для ошибочных трактовок о "запрете множественного гражданства".

В свою очередь председатель правления ОО "Европейское движение Украины", дипломат, юрист-международник Вадим Трюхан заявил, что президентский проект закона предусматривает ограничение права работать в органах государственной власти и местного самоуправления, не предусматривает права заниматься политической деятельностью на местном или на национальном уровне для украинских граждан-бипатридов, и требует от представителей украинской диаспоры, которые стремятся к полноценному статусу в Украине, отказаться от другого гражданства.

Президент Всемирного конгресса украинских молодежных организаций Дмитрий Лекарцев, который принял участие в пресс-конференции через скайп-связь, убежден, что основным приоритетом нового закона о гражданстве должно быть обеспечение надлежащей юридической защиты и равных конституционных прав миллионов граждан Украины, которые имеют множественное гражданство.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2019 года Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства".