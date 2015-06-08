Депутаты обвинили должностных лиц СБУ в содействии контрабанде угля из зоны АТО

Киев. 8 июня. УНИАН. Депутаты из фракции партии «Народный фронт» Татьяна Чорновол и Игорь Лапин, а также депутат от Блока Петра Порошенко Павел Ризаненко обвинили должностных лиц Службы безопасности Украины в содействии контрабанде угля из зоны АТО.

Об этом депутаты заявили на пресс-конференции в УНИАН.

«Есть список из 30 фирм, которые ввозят с оккупированной территории на территорию Украины уголь. Эти предприятия не получали разрешение, их нет в списке предприятий, которым разрешено провозить уголь на территорию Украины. Этот список касается четырех месяцев этого года. 30 фирм, которые провозили уголь, это почти 12 тысяч вагонов. Речь идет о далеко не маленьких объемах», - сказала Чорновол.

Также депутат подчеркнула, что часть этих фирм связана с представителями «семьи» Януковича, а также с руководством так называемой «ДНР».

«Фактически «ДНР» торгует с миром, используя Украину как транзит», - сказала она.

Чорновол также заявила, что депутаты возлагают ответственность за указанные действия на первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Юрия Артюхова.

«В СБУ есть заместители, которые отвечают за разные направления, но что касается зоны АТО - известно, что Артюхов там формирует две команды Службы безопасности: львовскую и киевскую. Ответственность киевской команды - это Артемовск. Фактически это их ответственность, что эти 12 тысяч вагонов зашли на территорию Украины. Вывод из этого всего - системность контрабанды», - сказала она.

При этом Ризаненко подчеркнул, что Артюхов также фигурирует и в других резонансных делах, в том числе – о земле Госспецсвязи в Броварах (Киевская область).

«С 2013 года я веду расследование о воровстве у государственного стратегического предприятия «Радиопередающий центр», находящегося в ведении Госспецсвязи, 94 гектаров земли, в результате чего государство лишилось активов стоимостью в 300-400 млн грн, и был уничтожен стратегический актив, входящий в мобилизационный резерв и передающий сигнал на средней и короткой волнах на 90-95% территории Украины», - сказал он.

По словам депутата, первый замглавы СБУ содействовал закрытию соответствующего дела.

«Полгода дело лежало мертвым грузом, а потом по указанию господина Артюхова было закрыто», - отметил Ризаненко.

Как сообщал УНИАН, ранее народные депутаты фракции «Народный фронт» обвинили должностных лиц Службы безопасности Украины в «крышевании» контрабандных поставок в страну танкеров с топливом.

По словам народного депутата Антона Геращенко, 21 мая сотрудники СБУ задержали танкер, в котором находилось 5,8 тыс. тонн дизельного топлива, однако высшие руководители Службы безопасности пытались этому препятствовать. По информации депутата, судно было загружено в Феодосии и направлялось к местам разгрузки на территории Украины.