В Украине много дискриминируемых категорий людей - эксперт

Киев. 8 июня. УНИАН. В Украине много дискриминируемых категорий людей.

Об этом социолог общественной организации «Исследовательское бюро «Sociologist» Виталий Юрасов заявил на пресс-конференции в УНИАН, представляя результаты мониторинга по выявлению сфер дискриминации и дискриминируемых категорий людей.

Он отметил, что организация провела исследования по проблемам дискриминации методом фокус-групп по всей Украине, кроме зоны АТО и Крыма.

По словам Юрасова, результаты исследований показали, что большинство людей воспринимают слово дискриминация как «притеснение, которое распространяют на все сферы жизни - они абсолютно не видят меньшинств, а видят общие притеснения государственных бюрократических структур и главным объектом видят себя, хотя не принадлежат ни к каким меньшинствам».

Юрасов отметил, что люди чувствуют, что «их права незащищены, что у них нет никаких свобод и не чувствуют, что они будут защищены правоохранительными органами».

По его словам, поэтому большинство граждан очень нервничают, когда представители меньшинств выступают в защиту свои прав, а свидетельством этого являются последние события вокруг Марша равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества в Киеве, потому что боятся, «что меньшинство станет первой группой в Украине, которое получит хоть какие-то права».

При этом эксперт отметил, что в Украине существует проблема с дискриминацией по половому признаку, но в большинстве случаев это касается женщин, особенно беременных, матерей с маленькими детьми, которые пытаются устроиться на работу.

«Но вместе с тем подвергаются притеснениям мужчины, потому что выработался стереотип, что мужчина должен зарабатывать деньги. Кроме того, особенно ощутимой является дискриминация мужчин, когда речь идет о правах на детей: по семейному правом мужчина абсолютно незащищен, потому что в судах они проигрывают, и дети остаются с матерями», - добавил эксперт.

Кроме того, Юрасов подчеркнул, что существует дискриминация по возрастному признаку, когда считается, что «пенсионер уже свое отжил, поэтому нечего ехать в транспорте, ведь он может сидеть дома».

«Но в то же время люди пожилого возраста считают, что молодые еще успеют, поэтому могут посидеть до 35 лет без работы, а в это время поработают пенсионеры», - добавил он.

По словам эксперта, вместе с тем в Украине меньше говорят о дискриминации по расовой и национальной принадлежности, но в этом плане выделяются группа ромов и в отдельных регионах - молдаван, речь идет о Черновцах и Кировограде, где есть их поселения. Он добавил, что молдаван и ромов часто не берут на работу.

Кроме того, эксперт отметил, в Украине отношение к сексуальным меньшинствам «является крайне негативным» и иногда доходит до крайностей, когда «люди не готовы видеть гомосексуалиста зубным врачом».

Юрасов также сообщил, что в Украине сложилась «уникальная ситуация», когда люди не готовы замечать меньшинства, их проблемы, а готовы говорить «о себе, о своем материальном состоянии, о своем бесправии», но не готовы замечать и переселенцев, хотя их очень много в ряде регионов.

По его словам, есть различия в отношении к переселенцам в разных регионах. Он добавил, что на востоке Украины отношение к беженцам достаточно толерантное, потому что «складывается такое впечатление, что люди чувствуют, что сами могут стать на следующий день переселенцем, а также они больше сталкиваются с людьми, которые вынуждены были переселиться».

«В то же время в Западной Украине к ним по-другому относятся, потому что их там меньше, истории их более персонифицированы. И если к крымчанам относятся более-менее нормально, потому что переселенцы из Крыма воспринимаются как люди, которые приняли сознательное решение за Украину, то к переселенцам из зоны АТО сначала относились более-менее хорошо, но когда пошли первые гробы с военнослужащими в Западную Украину, то особенно к мужчинам относятся крайне отрицательно, потому что считают, что они должны там воевать», - сказал Юрасов.

По его словам, и украиноязычные, и русскоязычные заявили о притеснениях.

«Но самое интересное, что украиноязычные называют факты дискриминации чаще всего из прошлого, а русскоязычные рассказывают, как их будут притеснять, когда россиян начнут убивать, то есть рассказывают какие-то мифы», - добавил он.

Социолог «Исследовательского бюро «Sociologist» Полина Алпатова отметила, что люди не хотят знать о проблемах меньшинств из-за собственных проблем, связанных с бюрократической государственной системой. По ее словам, они просто не готовы включаться в борьбу за чужие права, пока не смогут защитить собственные.

Председатель правления ОО «Информационный центр «Майдан мониторинг» Наталья Зубар добавила, в рамках проекта исследовали факты, которые документально подтверждены, «дискриминационного поведения органов власти или носителей властных полномочий», а также изучали общественное мнение по данной проблеме. Она подчеркнула, что проект был реализован при поддержке Европейской комиссии.