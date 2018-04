Основной угрозой развития украинской IT-сферы является отток квалифицированных кадров – эксперты

Киев. 8 июня. УНИАН. Основной угрозой развития украинской сферы информационных технологий является отток квалифицированных кадров за границу из-за нестабильной ситуации в Украине, что влияет на снижение темпов роста IT-сектора.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила глава комитета обучения и развития Всеукраинской ассоциации HRFORUM Екатерина Ковалевская.

«С одной стороны, есть заказчики, которые беспокоятся относительно того, что разработчики находятся в Украине, на территории высокой «турбулентности» и высоких рисков. С другой стороны, разработчики хотят стабильности и хотят безопасности для себя и своих семей», - сказала Ковалевская, указывая на основные причины оттока кадров в отрасли.

По её словам, на сегодняшний день в мире наблюдается глобальный дефицит специалистов в данной сфере. Так, например, в Западной Европе до 2030 года для того, чтобы обеспечить рост экономики, потребуются дополнительные 12 млн IT-специалистов.

Присутствующая на пресс-конференции глобальный HR-директор компании Luxoft Екатерина Губарева добавила, что международные компании, перевозя ведущих IT-специалистов, которые имеют опыт в IT-сфере, тем самым способствуют созданию новых рабочих мест в Украине, в первую очередь, младших специальностей.

«Релоцируя наших ведущих специалистов, мы тем самым, как бы это парадоксально не звучало, создаем рабочие места в Украине. Так, в Европе низкий спрос на младших специалистов. Если мы говорим о релокации старших специалистов, то есть ведущих разработчиков, руководителей проектов, руководителей небольших команд, то переезжают в основном они», - отметила Губарева.

В то же время Ковалевская отметила, что в связи с высоким уровнем средней заработной платы на данном рынке в Украине значительно вырос спрос на IT-специальности, а это, в свою очередь, способствовало развитию образования в сфере информационных технологий в нашей стране.

«У нас есть определенные плюсы – это популяризация профессии специалистов IT… Среди положительных факторов, которые влияют на сферу, следует отметить переформатирование образования, а именно IT-образования. В первую очередь, популярность частных краткосрочных и среднесрочных программ», - сообщила Ковалевская.

В свою очередь, директор по маркетингу и PR веб-портала Rabota.ua Максим Немеш сообщил, что за прошлый год количество предложений для IT-специалистов со стороны работодателей увеличилась на 35%. При этом количество вакансий в сфере информационных технологий, как и раньше, превышает количество размещенных резюме.

«Количество предложений для IT-специалистов вряд сразу наталкивает их на мысль поехать, потому что выбрать есть из чего… На сегодняшний день мы имеем увеличение предложений, и я думаю, что такая тенденция сохранится в будущем», - добавил Немеш.

На пресс-конференции эксперты также представили результаты премии HR in IT: Best Practices Award, в рамках которой были отобраны лучшие практики управления человеческими ресурсами в компаниях сферы информационных технологий. Так, по результатам оценки кейсов украинских IT-проектов, лауреатами премии стали компании Luxoft, Ciklum и Trionika.

«Это компании, которые смогли в современных условиях имплементировать высокие технологии в управление талантами и создать новый отраслевой стандарт», - подчеркнула Ковалевская.

Как сообщал УНИАН, по мнению ряда экспертов рынка информационных технологий экономический кризис и военные действия на востоке Украины заставили отечественные стартапы в IT-сфере переориентироваться с внутреннего рынка на международные. В то же время, несмотря на военные действия на Донбассе, международные инвесторы не утратили интерес к украинским IT-стартапам.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциации HRFORUM была основана в 2012 году и занимается популяризацией HR-профессии и стратегической роли HR-функции, проведением исследований и мониторингом мировых трендов и развитием гуманитарной инфраструктуры в Украине. Ассоциация объединяет более 200 HR-специалистов. В мае 2013 года HRFORUM получил официальный статус наблюдателя при Европейской Ассоциации Управления Персоналом (EAPM).