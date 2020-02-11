Интернет Ассоциация Украины представила ключевые приоритеты своей стратегии борьбы за безопасность в сфере информационных технологий (видео)

Сегодня, 11 февраля, во всем мире отмечается день безопасного Интернета.

Киев. 11 февраля. УНИАН. Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) разработала основные приоритеты своей стратегии по обеспечению безопасности Интернета в Украине.

Об этом сообщил глава правления ассоциации Анатолий Пятников на пресс-конференции в УНИАН, посвященной Дню безопасного Интернета.

«Традиционно в этот день обсуждаются вопросы, связанные с безопасностью в сети, в первую очередь, в детском и молодежном сегментах. Мы выработали свою стратегию по работе в этом направлении, которая включает в себя содействие в распространении качественного и легального контента, участие в разработке и модернизации законодательных и нормативных актов, инструменты, препятствующие распространению нелегального контента, и защита операторов-провайдеров», - сказал Пятников.

Как сообщается в пресс-релизе ассоциации, представленном на конференции, ИнАУ работает по четырем основным направлениям.

В первую очередь, это содействие формированию качественного контента. В частности, ИнАУ при поддержке Министерства образования и науки Украины ежегодно проводит Всеукраинский конкурс на лучший веб-сайт учебного заведения, и до 15 марта принимаются заявки на участие в 10-м по счету конкурсе.

Вторым приоритетом своей деятельности ИнАУ считает профилактическую работу по противодействию нарушениям. Как сообщается в релизе, ассоциация проводит мероприятия по вопросам безопасности в Интернете, и, кроме того, является инициатором в сфере нормативно-правовых актов по противодействию киберпреступности.

Особое внимание в ИнАУ уделяют вопросам детской безопасности в Интернете. В частности, Ассоциация предоставляет материалы для детей по поведению в сети.

В целях обеспечения детской безопасности еще одним приоритетом работы ИнАУ является предоставление пользователям сети инструментов самозащиты, то есть самостоятельного ограничения доступа к сомнительным и нежелательным ресурсам, например, с помощью программ родительского контроля.

Но главным в вопросах безопасного пользования Интернетом детьми и подростками в Ассоциации считают правильное воспитание и обучение правилам поведения в сети. Присутствующий на конференции глава комитета ИнАУ по вопросам информационно-коммуникационных технологий в образовании Иван Петухов отметил, что в первую очередь необходимо с раннего возраста обучать детей правилам поведения в Интернете, при этом не создавая жестких запретов, которые могут негативно повлиять на доверие в семье.

«Запрещать, не давать - это только вызывать интерес. Необходим мягкий родительский контроль… Начинать нужно с садика, говорить про цифровую гигиену, про цифровые навыки и научить очень бережному отношению к персональным данным. Обязателен правильный современный курс киберобразования и обучение современным технологиям и медийности в школе», - подчеркнул Петухов.

Четвертым направлением работы ИнАУ является разработка инструментов устранения противозаконного контента. В частности, ассоциация создала и поддерживает проект Skarga.ua, направленный на ликвидацию контента, связанного с насилием.

Также ИнАУ взаимодействует с правоохранительными органами, обсуждая необходимые изменения в законодательстве в сфере противодействия киберпреступности.

Присутствующий на пресс-конференции глава комитета ИнАУ по вопросам прав человека и свободы слова Максим Тульев отметил, что ассоциация выступает против попыток цензуры в интернете, так как они являются неэффективными. В частности, он представил данные посещения украинцами законодательно запрещенных Интернет-ресурсов, согласно которым, несмотря на запрет, они все равно остаются популярными среди интернет-пользователей.

Справка УНИАН. Созданная в 2000 году Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) – профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий, объединяет свыше 200 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов ее членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.