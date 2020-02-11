Верховная Рада одобрила законопроект, который значительно усилит ответственность за жестокое обращение с животными (видео)

Эксперты и народные депутаты сообщили о нововведениях, предложенных проектом закона об имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира.

Киев. 11 февраля. УНИАН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который значительно усилит ответственность за жестокое обращение с животными.

Об этом народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Мариковский заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, Украина ранее была «достаточно на отсталых позициях по защите животных».

Вместе с тем, по его словам, принятый парламентом 5 февраля в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)» (№2351) позволяет смотреть «с оптимизмом в будущее», поскольку теперь защита животных становится «национальной стратегией, и мы берем на себя обязательства как страна ответственно относиться к братьям нашим меньшим».

Мариковский подчеркнул, что в случае принятия закона, правоохранители получат возможность временно, до решения суда конфисковывать животных, оставленных владельцами или другими лицами без еды, воды или в ужасных условиях.

В свою очередь другой народный депутат от «Слуги народа» Юлия Овчинникова сообщила, что законопроектом в 11 законодательных актов вносится более 60 поправок. Овчинникова отметила, что авторы законопроекта общаются со многими зоозащитниками, и выразила надежду, что после активного обсуждения на разных площадках депутаты усовершенствуют все механизмы реализации положений закона после его принятия.

Вместе с тем директор ООО «Четыре лапы Украина» Александра Лисчишина сообщила, что законопроектом предусмотрено запретить умерщвление бездомных животных для регулирования их численности. По ее словам, с 2012 года при участии организации «Четыре лапы Украина» во многих городах стерилизовано около 25 тыс. бездомных животных.

«На сегодняшний день 50 городов уже получили бесплатную помощь от нашего фонда», - сообщила Лисчишина.

Она отметила, что законопроектом предусмотрен запрет бить, убивать, травить и калечить бездомных животных, а также умерщвлять животных путем утопления. По словам Лисчишиной, запрещается оставлять домашнее животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека, при температуре воздуха выше 20° С и ниже -5ºС, замуровывать животных в подвальных помещениях, попрошайничать с домашними животными.

Кроме того, Лисчишина отметила, что законом будет запрещено предоставление услуг с дикими животными, кроме зоопарков и дельфинариев. По ее словам, будет введен запрет дарить животных в качестве призов или награды.

Также, согласно законопроекту, будет запрещена пропаганда жестокого обращения с животными - такие действия будут наказываться штрафом в размере от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и ограничением свободы сроком до 5 лет с конфискацией всех изображений, произведений, кино- и видеопродукции. Админответственность за жестокое обращение с животными вводится с 16 лет, уголовная - с 14 лет.

В то же время представитель общественной организации «Открытые клетки Украины» Светлана Руденко отметила, что теперь в законодательстве могут быть нормы, защищающие животных в сельском хозяйстве. По ее словам, законопроектом предусмотрен «запрет умерщвления таких животных до потере ими сознания». Руденко уточнила, что, в частности, на сегодняшний день «к свиньям-мальчикам применялась кастрация без какого-либо обезболивающего, а законопроектом запрещается это делать без обезболивающих препаратов».

Также Руденко сообщила, что законопроектом предлагается предусмотреть в уголовно- процессуальном законодательстве как обязанность следователя назначать судебно-ветеринарную экспертизу причин смерти животного.

В свою очередь директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сообщил, что за полтора месяца на таможне аэропорта «Борисполь» задержали 10 тыс. певчих птиц, которые незаконно планировали вывезти из Украины. По его словам, действующим законодательством наказание за такие действия не предусмотрено.

Он сообщил, что в одобренном парламентом законопроекте Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 201-2: перемещение через таможенную границу Украины, вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины, Конвенцию СИТЕС и Бернскую конвенцию об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе или их дериватов, причинившее существенный вред, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

По словам Борейко, усиление ответственности поможет в борьбе с контрабандой животных.