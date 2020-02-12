Проект по усилению децентрализации направлен на повышение антикоррупционной осведомленности общественности в пяти пилотных областях - эксперты

Проект действовал полгода в громадах Черниговской, Харьковской, Николаевской, Львовской и Луганской областей.

Киев. 12 февраля. УНИАН. Проект по усилению децентрализации направлен на повышение антикоррупционной осведомленности общественности в пяти пилотных областях Украины.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН руководитель проекта «Усиление децентрализации: антикоррупционные политики для новых объединенных территориальных громад», председатель ОО «Черниговский Центр прав человека» Александр Пидгорный.

Речь идет о Черниговской, Харьковской, Николаевской, Львовской и Луганской областях. Проект длился полгода и реализуется благодаря поддержке правительства Великобритании.

По словам Пидгорного, задачей этого проекта было улучшение качества местного самоуправления, увеличение его прозрачности и подотчетности, а также повышение антикоррупционной осведомленности общественности.

Политический советник посольства Великобритании в Украине Екатерина Давенпорт заявила, что посольство поддерживает этот проект. При этом она подчеркнула, что реформа децентрализации - одна из самых успешных и важных в Украине. Она надеется, что опыт внедрения антикоррупционного законодательства в громадах, которые участвовали в проекте, будет полезным и для других громад по всей Украине.

Нежинский городской голова Анатолий Линник отметил, что участие в этом проекте очень полезно для общества, и открытость власти не должна обеспечиваться только желанием того или иного должностного лица, в частности городского головы, а должны быть внедрены механизмы действенного контроля со стороны общества, общественных институтов. По его данным, в прошлом году был разработан соответствующий порядок урегулирования конфликта интересов в Нежинском городском совете и в исполнительном комитете, а также порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и принятия антикоррупционной программы. По его словам, предложенные проектом такие подходы необходимы каждой громаде.

Эксперт проекта, представитель ОО «Фонд развития г. Николаева» Михаил Золотухин подчеркнул, что важным было желание этих громад набираться опыта, стремиться больше получить знаний, в том числе относительно нововведений в законодательстве. Он отметил, что важным является повышение уровня антикоррупционной осведомленности населения повсеместно, а не только в рамках проекта.

Эксперт проекта, представитель ОО «Центр общественной адвокатуры» Татьяна Яцкив сообщила, что во время реализации проекта велась работа по антикоррупционным программам, разрабатывались меры по предотвращению совершения коррупции. Она добавила, что использовали рекомендации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, а также проработали самостоятельно многие нормы законодательства, связанные с антикоррупционными нормами. Она отметила, что важно было показать в ОТГ, как работать с конфликтом интересов при принятии решений.

Другой эксперт проекта, представитель ОО «Общественная инициатива Луганщины» Татьяна Кириллова сообщила, что часть громад, которые были отобраны для реализации проекта, расположены вдали от областных центров. В частности, в проекте участвовали, кроме Нежинского городского совета (Черниговская область), также Великобурлукский поселковый совет (Харьковская область), Березанский поселковый совет (Николаевская область), Новострелищанский поселковый совет (Львовская область) и Новоалександровский поселковый совет (Луганская область).

По ее словам, возникают технические проблемы, связанные с реализацией антикоррупционного законодательства, потому что в некоторых селах нет Интернета, существуют перебои со связью, поэтому сложными для реализации являются программные пункты, касающиеся электронных обращений и своевременного представления деклараций.