Эксперты призывают правительство ускорить реорганизацию Гослекслужбы

Киев. 9 июня. УНИАН. Эксперты призывают правительство ускорить реорганизацию Государственной службы по вопросам лекарственных средств, поскольку рынок медицинских изделий, на котором с 1 июля вступает в силу новый порядок подтверждения качества, может пострадать из-за отсутствия регулятора, сообщил на пресс-конференции в УНИАН сопредседатель Комитета по вопросам здравоохранения Американской торговой палаты в Украине Борис Даневич.

«Сегодня, за три недели до 1 июля, когда должна вступить в силу новая европейская система (подтверждения соответствия качества медицинских изделий – УНИАН), в которой функция контроля возложена на Гослекслужбу, как это прописано в постановлениях Кабинета министров, Гослекслужбы, по сути, как таковой, уже не будет. Она сегодня в состоянии ликвидации… Это ненормальная ситуация, когда орган, который фактически в состоянии ликвидации, должен отвечать за совершение контроля. Нужно вносить изменение в перечень постановлений Кабинета министров, в том числе и в технические регламенты»,- сказал он.

Присутствующий на пресс-конференции президент ассоциации «Операторы рынка медицинских изделий» Павел Харчик отметил, что в связи со вступлением в силу с 1 июля нового Технического регламента по медицинским изделиям перед Гослекслужбой возникает задача создания реестра продукции, которая будет выходить на рынок Украины по новым правилам. По его словам, если такой реестр не будет создан, могут возникнуть трудности с импортом и налогообложением таких медицинский изделий в стране.

«По факту этот реестр не утвержден, его просто нет. Возникает вопрос, как можно вводить в оборот медицинские изделия, если негде их посмотреть. Это сразу вызовет вопросы на таможне, в Фискальной службе», - сказал он.

Кроме того, Харчик отметил, что применение новой процедуры подтверждения соответствия качества медицинских изделий может существенно усложнить доступ на рынок для новых медицинских изделий, а также тех, которые будут заново регистрироваться после 1 июля, поскольку нормативная база по этому вопросу еще несовершенна. В связи с этим эксперт призвал правительство принять постановление, которое бы предполагало существование параллельно двух процедур: государственной регистрации медицинских изделий, которая действует сейчас, и оценки соответствия Техническому регламенту по медицинским изделиям, который вступает в силу с 1 июля. Принятие этого документа даст время для того, чтобы внести необходимые изменения в нормативную базу. В частности, по его словам, нужно утвердить стандарты качества медизделий.

На пресс-конференции также присутствовала исполнительный директор Комитета по охране здоровья Европейской Бизнес Ассоциации Наталья Сергиенко, которая подчеркнула, что, если правительство не примет необходимые меры для решения нормативных и регуляторных проблем, многие иностранные компании могут просто покинуть украинский рынок.

«Мы говорим о постепенном вымывании качественной продукции с рынка Украины. То есть, компаниям-производителям новейшей продукции, новых технологий, которых в Украине нет и аналогов которых на внутреннем рынке нет, просто неуместно, чтобы завезти сравнительно небольшое количество продукции, проходить все процедуры и соответствовать всем условиям, которые сегодня существуют (в Украине – УНИАН). Они не будут рассматривать этот рынок как достаточно привлекательный для себя и перспективный для своей продукции», - сказала она.

По данным эксперта, Украина экспортирует около 80% медицинский изделий.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Кабмин в рамках оптимизации работы органов государственной власти объединил Государственную службу по вопросам лекарственных средств и Государственную службу по контролю за наркотиками. Реорганизация ведомства до сих пор не завершена.

Справка УНИАН. Технический регламент по медицинским изделиям был утвержден постановлением Кабинета министров от 2 октября 2013 года №753.