Украина за десять лет может стать основным экспортером водорода в страны Европы через газотранспортную систему – эксперт (видео)

Эксперты подчеркивают, что создание государственной стратегии для интеграции водородных технологий в систему газоснабжения является важной задачей для развития всей экономики.

Киев. 13 февраля. УНИАН. Украина к 2030 году может стать основным экспортером водорода в страны Европы через газотранспортную систему, поскольку наша страна имеет огромный потенциал развития возобновляемых источников энергии, на основании которых будет произведен водород, а также не до конца загруженную газотранспортную систему, соединяющую Украину с Европой.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал генеральный директор «Нефтегазстройинформатика», председатель экспертного совета по вопросам развития газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

«Я действительно считаю, что есть перспективы и в Украине, и в украинской газотранспортной системе для того, чтобы мы могли двигаться в этом направлении и на 2025-2030 годы вышли на практический результат, в том числе и по экспорту водорода из Украины в Европейский Союз», - сказал он.

По его словам, речь идет о периоде реализации экспорта через украинскую ГТС в 2028-2030 годах, поскольку существует ряд проблем, которые нужно устранить. В частности, это вопрос безопасности, поскольку водород – очень легкий газ и в сочетании с воздухом взрывоопасен. Кроме того, необходимо позаботиться о герметичности газопроводов, поскольку водород очень быстро проникает в металлы, а также необходимо изучить метрологию водородных технологий, а также научиться выделять водород из смеси при транспортировке.

«Иностранцы сейчас постоянно обращают внимание на две важные составляющие: Норвегия и Украина – это потенциально две страны, которые в перспективе смогут поставлять водород. Но стоит отметить, что в определенной смеси с природным газом. Второе – это наши подземные хранилища, которые также могут использоваться, конечно, не все, а с определенными техническими характеристиками, для того, чтобы вырабатывать синтетический газ», - пояснил Униговский.

Присутствующий на пресс-конференции президент энергетической ассоциации «Украинский водородный совет» Александр Репкин отметил, что в Украине большое количество патентов, которые описывают связанные с водородом технологии. Поэтому создание государственной стратегии для интеграции водородных технологий в систему газоснабжения является важной задачей для развития всей экономики.

«Использование водородных технологий не может быть односторонним, только для энергетики. Мы говорим о смежных вещах и бизнесе, которые появятся. Ведь кто-то должен производить условно баллоны, которые установят на автомобили. Почему это не может быть Украина? Конечно, может быть. Такой посыл официальный Брюссель нам уже дал», - подчеркнул эксперт.

По словам Репкина, со стороны Европейского инвестиционного банка есть инициатива зарезервировать для реализации пилотных проектов на территории Украины сумму около 4 млрд евро, но к этому Украина должна подготовиться.

В свою очередь исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив пояснил, что государство, которое реализует конкретную политику, таким образом стимулирует интерес к сфере со всех сторон.

«Если утверждены законодательные изменения и утвержден план действий, то и бизнес по-другому будет к этому относиться, и международные партнеры, и инвесторы», - сказал он.

По словам Андрусива, согласно проведенным расчетам, как украинским, так и немецким, Украина имеет наибольший потенциал возобновляемой энергетики в Европе, поэтому государство должно подготовить необходимую законодательную базу для этого.

«Сейчас очень важно, чтобы государство продемонстрировало волю и интерес к этой теме. Приняло политику и, соответственно, тогда начнется этот длительный путь. Но с большими возможностями для нас», - подчеркнул эксперт.

Директор Института возобновляемой энергетики НАН Украины Степан Кудря отметил, что водород можно использовать не только в энергетике. По его словам, накопители, балансирующие мощности займут небольшую часть водорода, а остальной ресурс можно будет использовать в транспорте, химической промышленности, металлургии и в коммунальном хозяйстве.

«Водородная энергетика даст возможность все секторы энергетики и транспорта сделать безуглеродными. К чему идет весь мир. На сегодня экономически еще дорого, но все прогнозы и расчеты показывают, что через три-пять лет это будет бизнес-проект. Экономически выгодный», - подчеркнул Кудря.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и защиты окружающей среды считает водородные технологии будущим украинской энергетики, поэтому предусмотрело развитие водородных технологий в обновленной энергетической стратегии Украины.

Генеральный директор Regional Gas Company Олег Никоноров заявил, что уже в этом году пройдет тестирование газораспределительных сетей с применением газовых смесей на основе водорода.