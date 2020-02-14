Конфликт интересов в Нацбанке тормозит развитие экономики в Украине – исследование (видео)

По оценкам Украинского института будущего, если сегодня трансформировать финансовый сектор, то можно ожидать ускорения роста украинской экономики минимум на 1-1,5% в год.

Киев. 14 февраля. УНИАН. Конфликт интересов в Национальном банке Украины, вызванный одновременным выполнением функций таргетирования инфляции и банковского надзора, тормозит развитие кредитования и роста экономики в Украине.

Об этом заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин на пресс-конференции в УНИАН, ссылаясь на проведенное специалистами института исследование.

По его словам, в настоящее время в НБУ нет четкого разделения конфликта интересов, так как регулятор одновременно занимается монетарным регулированием и регулированием банковского сектора, что препятствует развитию бизнеса в стране.

«Деятельность, которая регулируется Национальным банком, приводит к тому, что коммерческие банки не столько заинтересованы в кредитовании экономики, сколько в финансировании государства. Мы видим институт, который одной рукой выполняет свой KPI - таргетирование инфляции, а другой - сдерживает развитие экономики», - сказал Амелин.

Также он отметил, что исследование по НБУ - это первое исследование из цикла, который в ближайшее время представит институт, в том числе будет исследование о конструкции финансового сектора Украины для достижения озвученных властями показателей роста экономики на 5-7% в год.

«Если сегодня мы начнем трансформировать финансовый сектор, то можно ожидать ускорения роста украинской экономики минимум на 1-1,5% в год. Если мы построим эффективный финансовый сектор и рынок капитала, этот процесс займет где-то два года, то может дополнительно еще на 1,5-2% в год прирасти экономически», - спрогнозировал Амелин, подчеркивая, что суть исследования – не критика политики НБУ, а старт обсуждения существующей проблемы распределения надзорных функций в государстве.

В свою очередь, консультант по экономическим вопросам Украинского института будущего Юлия Самаева в качестве иллюстрации привела экономические показатели. По ее словам, в Украине отношение корпоративных кредитов к ВВП без учета проблемных долгов составляет 11,5%, что крайне мало на фоне показателей соседних стран от 60 до 150%.

Ссылаясь на ежеквартальные опросы бизнеса, проводимые Национальным банком, она отметила, что порядка 40% бизнеса испытывают недостаток оборотных средств и планируют брать кредиты, но при этом 65% бизнеса считают нынешние ставки по кредитам слишком высокими. При этом банки активно вкладывают средства в такие безрисковые инструменты как депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ, потеряв интерес к кредитованию.

«Есть страны, которые разделили макро и микро функции регулятора. Макрофункциями занимаются центральные банки, в частности, в Канаде, Швеции и Австрии. А регуляциями в финансовом секторе занимаются другие учреждения, которые в основном подчинены министерству финансов. Они занимаются регулированием и надзором деятельности банков, страховых компаний, пенсионных фондов, кредитных союзов», - сказала Самаева.

По ее словам, целесообразно провести такое распределение функций и в Украине, создав надзорный орган для финансового сектора в подчинении Министерства финансов.