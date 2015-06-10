Медики положительно оценивают программу "12 шагов" движения Анонимных алкоголиков
Киев. 10 июня. УНИАН. Медики положительно оценивают программу «12 шагов» движения Анонимных алкоголиков для помощи зависимым от алкоголя.
Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН по случаю юбилейной 80-й годовщины создания движения Анонимных алкоголиков (АА) в мире.
«Одним из наиболее действенных методов помощи зависимым от алкоголя является программа «12 шагов» Анонимных алкоголиков», - сказал врач-психиатр, заведующий отделением медико-социальной реабилитации территориального медицинского объединения "Психиатрия" в городе Киеве Станислав Костюченко.
По его словам, гораздо выше эффективность лечения от алкоголизма в тех городах, где существует программа АА.
Руководитель реабилитационного центра «Сенс», медицинский психолог Владимир Иванов отметил, что первая группа АА была создана в 1935 году. Сейчас группы АА успешно работают более чем в 180 странах мира. «Миллионы людей, выздоравливая с помощью программы «12 шагов» АА, не просто преодолевают тягу к спиртному, а возвращаются к полноценной жизни в обществе», - сказал Иванов.
Он сообщил, что первые группы АА в Украине возникли в 1989 году сначала в Киеве, Одессе и Луцке. На сегодняшний день в Украине около 100 групп АА.
По словам Иванова, в последние годы в Украине практическое применение программы «12 шагов» принято и одобрено многими наркологическими организациями, реабилитационными центрами, социальными службами и духовенством.
«Когда применяется программа «12 шагов» АА и дополняется психологическими техниками, то эта программа становится более эффективной. Тогда человек получает больше знаний, анализирует свою жизнь с помощью каких-то задач, присутствует на каких-то терапевтических группах, тогда она больше понимает свою проблему и больше задерживается на группах АА, хотя основой является программа «12 шагов» АА», - сказал Иванов.
По его словам, доказано, что алкоголик, который бросил употреблять алкоголь, не может сохранять трезвость без социально-психологической поддержки. «Группа АА - это социально - психологическая поддержка», - отметил он.
Как сообщил Иванов, в Киеве существуют более 15 групп АА, на встречи которых ходят более 500 человек. «Статистику никто не проводит, поскольку на то они и анонимные алкоголики. Люди, которые ходят в эти группы, получают социально-психологическую поддержку, они восстанавливаются в социальной среде, становятся крепче психологически. Эти люди уже способны вести социальный образ жизни, то есть группы постоянно их в этом поддерживают», - сказал Иванов.
По его словам, даже если человек «сорвался» и начала пить, он сможет снова вернуться в группу АА. «С каждым годом посещения АА возможность срыва уменьшается и после 5 лет срывов практически не бывает, поскольку за этот период человек нарабатывает трезвый образ жизни», - сказал Иванов.
Он отметил, что программа «12 шагов» предполагает, что человек должен пройти 12 этапов для сохранения своей трезвости. «Эти этапы описаны в специальной литературе Анонимных алкоголиков. Для прохождения каждого этапа нужно что-то понять, что-то признать, сделать для себя какие-то выводы. И таким образом человек перемещается от этапа к этапу. Но сделать это самому невозможно, необходимо сообщество и наставник», - пояснил Иванов.
По его словам, программа «12 шагов» показала, что «когда ты действуешь, ты получаешь результат, и этот результат способствует счастливой жизни».
В свою очередь, врач-нарколог Запорожского областного наркологического диспансера Роман Дубовский отметил, что в группах АА от алкоголизма излечивалось 85% человек.
*** Анонимные алкоголики – добровольное всемирное сообщество женщин и мужчин из всех слоев общества, которые встречаются вместе, чтобы достичь и поддерживать трезвость. Единственным требованием для членства является желание бросить пить. Нет никаких вступительных или обязательных взносов за членство в АА.