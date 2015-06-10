Киев. 10 июня. УНИАН. Медики положительно оценивают программу «12 шагов» движения Анонимных алкоголиков для помощи зависимым от алкоголя.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН по случаю юбилейной 80-й годовщины создания движения Анонимных алкоголиков (АА) в мире.

«Одним из наиболее действенных методов помощи зависимым от алкоголя является программа «12 шагов» Анонимных алкоголиков», - сказал врач-психиатр, заведующий отделением медико-социальной реабилитации территориального медицинского объединения "Психиатрия" в городе Киеве Станислав Костюченко.

По его словам, гораздо выше эффективность лечения от алкоголизма в тех городах, где существует программа АА.

Руководитель реабилитационного центра «Сенс», медицинский психолог Владимир Иванов отметил, что первая группа АА была создана в 1935 году. Сейчас группы АА успешно работают более чем в 180 странах мира. «Миллионы людей, выздоравливая с помощью программы «12 шагов» АА, не просто преодолевают тягу к спиртному, а возвращаются к полноценной жизни в обществе», - сказал Иванов.

Он сообщил, что первые группы АА в Украине возникли в 1989 году сначала в Киеве, Одессе и Луцке. На сегодняшний день в Украине около 100 групп АА.

По словам Иванова, в последние годы в Украине практическое применение программы «12 шагов» принято и одобрено многими наркологическими организациями, реабилитационными центрами, социальными службами и духовенством.

«Когда применяется программа «12 шагов» АА и дополняется психологическими техниками, то эта программа становится более эффективной. Тогда человек получает больше знаний, анализирует свою жизнь с помощью каких-то задач, присутствует на каких-то терапевтических группах, тогда она больше понимает свою проблему и больше задерживается на группах АА, хотя основой является программа «12 шагов» АА», - сказал Иванов.

По его словам, доказано, что алкоголик, который бросил употреблять алкоголь, не может сохранять трезвость без социально-психологической поддержки. «Группа АА - это социально - психологическая поддержка», - отметил он.

Как сообщил Иванов, в Киеве существуют более 15 групп АА, на встречи которых ходят более 500 человек. «Статистику никто не проводит, поскольку на то они и анонимные алкоголики. Люди, которые ходят в эти группы, получают социально-психологическую поддержку, они восстанавливаются в социальной среде, становятся крепче психологически. Эти люди уже способны вести социальный образ жизни, то есть группы постоянно их в этом поддерживают», - сказал Иванов.

По его словам, даже если человек «сорвался» и начала пить, он сможет снова вернуться в группу АА. «С каждым годом посещения АА возможность срыва уменьшается и после 5 лет срывов практически не бывает, поскольку за этот период человек нарабатывает трезвый образ жизни», - сказал Иванов.

Он отметил, что программа «12 шагов» предполагает, что человек должен пройти 12 этапов для сохранения своей трезвости. «Эти этапы описаны в специальной литературе Анонимных алкоголиков. Для прохождения каждого этапа нужно что-то понять, что-то признать, сделать для себя какие-то выводы. И таким образом человек перемещается от этапа к этапу. Но сделать это самому невозможно, необходимо сообщество и наставник», - пояснил Иванов.

По его словам, программа «12 шагов» показала, что «когда ты действуешь, ты получаешь результат, и этот результат способствует счастливой жизни».

В свою очередь, врач-нарколог Запорожского областного наркологического диспансера Роман Дубовский отметил, что в группах АА от алкоголизма излечивалось 85% человек.

*** Анонимные алкоголики – добровольное всемирное сообщество женщин и мужчин из всех слоев общества, которые встречаются вместе, чтобы достичь и поддерживать трезвость. Единственным требованием для членства является желание бросить пить. Нет никаких вступительных или обязательных взносов за членство в АА.