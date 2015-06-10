Экологи и зоозащитники призвали власти не продлевать запрет на проведение проверок в сфере защиты окружающей среды

Киев. 10 июня. УНИАН. Экологи Киевского эколого-культурного центра и представители Ассоциации зоозащитных организаций Украины призвали правительство не продлевать действующий до 1 июля мораторий на проверки бизнеса контролирующими органами на предмет нарушений в экологической и зоозащитной сфере, введенный Верховной Радой с января 2015 года, сообщила на пресс-конференции в УНИАН президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская.

«Все наши попытки прекратить беззаконие в зоозащитной и экологической сфере упираются в запрет на проведение проверок. А если проверки не проводятся, нарушения не прекращаются. Ассоциация зоозащитных организаций Украины категорически против продления запрета на проверки в экологической и зоозащитной сфере», - сказала она.

Присутствующий на пресс-конференции директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сообщил, что беспокойство активистов вызвано возможностью продления Верховной Радой моратория на проверки предприятий, учреждений и организаций с 1 июля текущего года.

Борейко рассказал, что из-за запрета на проведение проверок Государственной экологической инспекцией, Государственной санитарно-эпидемиологической службой, Государственной службой чрезвычайных ситуаций и другими возрастает число нарушений в сфере экологии. Среди последствий таких нарушений он назвал пожар под Чернобылем, который случился в конце апреля, а также отравление людей водопроводной водой в районе Бортнического микрорайона, случившееся в январе этого года.

«Отмена проверок - это самое настоящее преступление», - добавил эколог.

На пресс-конференции так же присутствовала представитель Ассоциации зоозащитных организаций Украины Мария Трунова, которая подчеркнула, что многочисленные факты неподобающего обращения с животными, о которых заявляют активисты, так же остаются без внимания компетентных государственных органов.

При этом Борейко отметил, что все обращения, направленные экологами и зоозащитниками ранее в Кабинет министров, оставались без ответа.

«Кабмин даже не отвечает на письма. Он их пересылает. Мы жалуемся, что нарушаются экологические права, он пересылает это в Экоинспекцию (Государственную экологическую инспекцию - УНИАН), которая не имеет права (провести проверку – УНИАН)», - сказал он.

По словам Борейко, в связи с бездействием правительства экологи и зоозащитники 8 июня обратились в Совет Европы с жалобой на факты нарушения экологических прав человека и прав животных.

«Мы позавчера подписали эту жалобу и направили», - сказал он.

Он выразил надежду, что привлечение международной институции поможет разрешить проблему.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2014 года был принят Закон Украины №76-VIII «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины». Закон ввел запрет на проверки предприятий, учреждений и организаций всеми контролирующими органами, кроме Государственной фискальной службы и Государственной финансовой инспекции, с января по июль 2015 года.

Главный санитарный врач Киева Олег Рубан 13 января заявлял, что в водопровод микрорайона Бортничи попали канализационные стоки, из-за чего показатели воды на микробное число и бактерии кишечной палочки были выше нормы в 7-9 раз. По данным СЭС, всего на 26 января, начиная с 1 января, за медицинской помощью из-за употребления загрязненной воды обратились 154 жителя Бортничей, из которых 121 ребенок и 33 взрослых.

28 апреля на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 гектаров возник лесной пожар. 29 апреля в 10.30 пожар был локализован.