В рамках курса HELP, введенного Советом Европы для помощи внутренне перемещенным лицам, завершили обучение 8 групп юристов (фото, видео)

Самые распространенные юридические проблемы ВПЛ - назначение, восстановление и выплата задолженности по пенсии, отказ в выдаче справки ВПЛ, назначение адресной помощи.

Киев. 19 февраля. УНИАН. В рамках курса HELP, введенного Советом Европы для помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), в прошлом году завершили обучение 8 групп юристов - судей, адвокатов, работников системы бесплатной правовой помощи.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН, посвященной юридической защите прав вынужденных переселенцев и результатам внедрения курса HELP Совета Европы по вопросам внутреннего перемещения сообщила руководитель проекта СЕ «Внутреннее перемещение в Украине - разработка длительных решений» Анна Христова.

По ее словам, общей целью проекта является усиление способности внутренне перемещенных лиц, перемещенных специалистов, учреждений, а также других ключевых партнеров влиять на улучшение системы защиты прав человека и доступа к правосудию в соответствии со стандартами Совета Европы.

Она уточнила, что среди трех основных направлений курса HELP является совершенствование нормативно-правовой базы и юридической практики по внутреннему перемещению через внедрение механизмов и процедур, основанных на стандартах защиты прав ВПЛ, по вопросам доступа к правосудию, жилищных и имущественных прав.

«Для реализации этого направления на платформе HELP разработан и внедряется дистанционный HELP-курс по вопросам внутреннего перемещения. Проектом организована подготовка 34 сертифицированных тренеров программы HELP по вопросам внутреннего перемещения», - сказала Христова.

Она добавила, что с помощью тренеров в прошлом году успешно завершили обучение 8 групп юристов - это более 260 судей, адвокатов, работников системы бесплатной правовой помощи (адвокатов).

Они приняли участие в восьминедельном дистанционном обучении, которое организовал проект Совета Европы совместно с Национальной школой судей, Национальной ассоциацией адвокатов, Координационным центром правовой помощи и Институтом международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

Кроме того, Христова сообщила, что на очереди старт шести групп, обучение двух из которых будет организовано совместно с Национальной ассоциацией адвокатов, а четырех - на базе внутренне перемещенных высших учебных заведений.

«Такой комплексный подход к повышению квалификации в вопросах внутреннего перемещения позволит создать в профессиональной юридической среде единственную площадку единомышленников, которые совместно смогут обеспечить эффективную защиту прав человека - вынужденных переселенцев», - подытожила Христова.

В свою очередь координатор программы HELP от Национальной ассоциации адвокатов Елена Сибилева отметила, что главным в сотрудничестве Национальной ассоциации адвокатов и Совета Европы является образовательный компонент, в частности обучение на курсах HELP.

«Тренинги по этим курсам включены в график повышения квалификации адвокатов, а участие в них засчитывается как повышение адвокатского мастерства. Совместно мы подготовили пул адвокатов-экспертов в этой сфере, которые имеют достижения в защите различных категорий прав ВПЛ во всех сферах жизни», - подытожила она.

В свою очередь исполняющий обязанности директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Александр Баранов сообщил, что еще с января 2017 года все внутренне перемещенные лица, а также те, кто подал заявку на получение статуса ВПО, получили право на бесплатную вторичную правовую помощь.

«С 5 января 2017 года по конец 2019 года центрами по предоставлению бесплатной правовой помощи было принято более 18 тыс. 800 решений о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи. Больше всего обращений относительно этой помощи поступило в Мариупольский местный центр - более 3 тыс. 700, Краматорский - 2 тыс. 200, Северодонецкий - почти 2 тыс., и Старобельский - около 1 тыс. 200», - сообщил он.

Баранов отметил, что чаще всего внутренне перемещенные лица обращаются в местные центры за помощью по решению разного рода споров в сфере гражданского законодательства, а также по вопросам социального обеспечения, семейного, административного, наследственного и трудового права.

В пресс-конференции также приняли участие практикующие адвокаты, которые помогают ВПЛ решать их проблемы. Так, адвокат Любовь Кузьменко сообщила о правовых проблемах, с которыми чаще всего обращаются люди: назначение, восстановление и выплата задолженности по пенсии, отказ в выдаче справки ВПЛ, назначение адресной помощи.

Организаторы пресс-конференции: Офис Совета Европы в Украине (Проект Совета Европы «Внутреннее перемещение в Украине: разработка долгосрочных решений») совместно с Национальной ассоциацией адвокатов Украины.

Спикеры мероприятия: Анна Христова, руководитель Проекта Совета Европы «Внутреннее перемещение в Украине: разработка долгосрочных решений» (модератор), Елена Сибилева, координатор программы Совета Европы HELP от Национальной ассоциации адвокатов Украины, Александр Баранов, и.о. директора, Дмитрий Красовский, начальник отдела взаимодействия с адвокатами и органами адвокатского самоуправления Координационного центра по предоставлению правовой помощи, Алла Федорова, доцент Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, соразработчик онлайн-курса, адвокаты, которые успешно завершили курс HELP Совета Европы по вопросам внутреннего перемещения. К участию в пресс-конференции были приглашены представители профильных министерств и офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/93575-press-konferenciya-v-unian-posvyashchennaya-yuridicheskoy-zashchite-prav-vynuzhdennyh-pereselencev-i-rezultatam-vnedreniya-kursa-help-soveta-evropy-po-voprosam-vnutrennego-peremeshcheniya.html