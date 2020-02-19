Ряд украинских партий левого толка объединились в «Блок левых сил» (фото, видео)

Соответствующий меморандум на пресс-конференции в УНИАН подписали лидеры партий «Союз левых сил», «Социалисты», «Разумная сила» и «Всеукраинский народный союз».

Киев. 19 февраля. УНИАН. Ряд украинских партий левого толка объединились в «Блок левых сил».

Соответствующий меморандум на пресс-конференции в УНИАН подписали лидеры партий: «Союз левых сил», «Социалисты», «Разумная сила» и «Всеукраинский народный союз».

«Главная цель нашего объединения - создание сильной, четко структурированной и организованной левой партии, ведь это одно из обязательных условий победы левой идеи в Украине», - отметил лидер «Союза левых сил» Максим Гольдарб.

По его словам, политические силы договорились идти на предстоящие местные выборы для создания «государства социального максимума, где будет максимум здоровья, долголетия, богатства, доходов и благосостояния в семьях и справедливости».

В свою очередь, лидер «Социалистов» Евгений Аноприенко подчеркнул, что партия сконцентрирует свои силы на развитии «социализма третьего тысячелетия», а первоочередной задачей «Блока левых сил» является прекращение государственной политики разрушения, вымирания, национальной розни и трудовой миграции за границу.

Он отметил, что 6 февраля политические силы провели общее собрание партий, на которых согласовали объединение и подписание меморандума.

«Идея заключается не просто в объединении в одну политическую силу, а в том, чтобы пришли и другие политические партии, общественные организации и силы левого толка ... Нас объединяет общая идея ... Мы четко определили свою идеологию как левую, социал-демократическую, социалистическую ... мы не ориентируемся на прошлые так называемые левые силы, на прежнюю коммунистическую или социалистическую партии, мы ориентируемся на новую страну, новую социально справедливую страну», - подчеркнул Аноприенко.

В завершение пресс-конференции лидеры партий подписали объединительный меморандум.

Представители «Блока левых сил» пригласили к сотрудничеству другие политические партии, организации, общественные формирования, которые имеют похожие политические взгляды и поддерживают левую идею, и отметили, что начинают активную подготовку к местным выборам и параллельно - к парламентским.

Меморандум подписали лидеры политических партий: «Союз Левых Сил» Максим Гольдарб, «СОЦИАЛИСТЫ» Евгений Аноприенко, «Разумная Сила» Александр Соловьев, «Всеукраинский народный союз» Виталий Грушевский.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/93596-podpisanie-memoranduma-o-starte-obedineniya-levyh-sil-v-ukraine-mezhdu-politicheskimi-partiyami-soyuz-livih-sil-socialisti-rozumna-sila-i-narodniy-soyuz.html