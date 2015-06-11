Руководитель львовской агрофирмы "Гряда" Зиновий Сулима считает незаконными попытки отобрать земли его предприятия

Киев. 11 июня. УНИАН. Руководитель свиноводческого комплекса «Гряда», который расположен недалеко от границы одноименного села во Львовской области, Зиновий Сулима считает незаконными попытки сократить санитарно-защитную зону вокруг его предприятия, которые предпринимает местный сельский совет, не имея на это права. Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Сельским советом 25 июня 2013 года был принят новый генеральный план, которым санитарно-защитная зона сокращается в 10 раз – до 50 метров... Нам никто об этом не сообщал. Глава сельсовета превысил свои полномочия», – сказал он.

Как объяснил адвокат предприятия Александр Ежов, сельский совет уполномочен принимать генеральный план местности только относительно территории населенного пункта, а предприятие "Гряда" не находится в пределах села. Чтобы в новом генплане включить земли предприятия в границы села и получить возможность ими распоряжаться, сельский глава, по словам адвоката, предоставил проектной организации, ответственной за разработку этого плана, неправдивые сведения о прекращении деятельности предприятия.

"Разработчику была предоставлена справка о том, что предприятие "Гряда" как свиноводческий комплекс функционировать не будет", - сказал он.

При этом, по словам Ежова, никто не запрашивал у предприятия информацию о продолжении деятельности и не информировал о намерениях присоединить их земли к территории села Гряда.

После неудачных попыток уладить вопрос в сельском совете по факту утверждения генерального плана села без предварительного общественного обсуждения свиноводческим комплексом "Гряда" было подано обращение в суд, который проводит слушания по этому делу уже больше года.

«Ситуация с судом затянулась, это уже длится больше года», - сказал Сулима.

Ежов объяснил длительное рассмотрение этого простого, по его словам, дела, саботированием слушаний со стороны ответчика. По его словам, сельский глава приводит на слушания людей, которые просто мешают проводить заседания.

Как сообщил Сулима, глава сельсовета неоднократно информировал СМИ о намерении выделить отобранные у предприятия земли участникам антитеррористической операции. Вместе с тем, директор "Гряды" уверен, что чиновник намерен выделить земли санитарной зоны комплекса, который находится в непосредственной близости от Львова, под застройку с целью получения личной выгоды. В связи с этим Сулима призвал суд принять решение объективно, несмотря на давление со стороны ответчика и заинтересованных лиц.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/57754