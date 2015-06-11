Киев. 11 июня. УНИАН. Китайские оппозиционеры положительно оценивают процесс декоммунизации в Украине.

Об этом профессор Католического университета США Сен Ние сообщил на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Преступления коммунизма и процесс декоммунизации в Украине, Китае и во всем мире”.

По словам Ние, принятие в Украине законов о проведении декоммунизации было очень хорошим началом этого процесса.

“Рад, что в Украине были приняты четыре закона, осуждающие коммунистический режим. Очень хорошее начало для свободного общества и свободных мнений”, - сказал Ние.

Он отметил, что китайцы уже 65 лет страдают от коммунистического режима.

“Мы проводим декоммунизацию в Китае, когда еще китайская Компартия при власти”, - заявил профессор.

Он отметил, что крупнейшее в мире общественное движение по декоммунизации “Туйдан” - это движение китайцев за запрет деятельности Компартии КНР.

В свою очередь вице-президент центра “Туйдан” Чарльз Ли (американский гражданин, который провел три года в тюрьме в Китае как узник совести) отметил, что каждый день к движению “Туйдан” присоединяется по 1,2 тыс. чел. По его словам, сегодня по всему миру работает 20 тысяч волонтеров “Туйдана”.

“Движение “Туйдан” обвиняют в том, что оно является политическим и хочет захватить власть. На самом деле движение “Туйдан” не говорит о том, каким должен быть политический строй в стране, он определяет проблему Коммунистической партии, как моральную проблему”, - сказал Ли.

Он также отметил, что когда Россия оккупировала часть территории Украины и начала агрессию на востоке страны, западный мир ввел экономические санкции против Москвы.

“А с другой стороны Россия и Китай подписали многомиллиардный договор о поставке нефти и газа из России в Китай. Цена за это сырье превышает рыночную цену, то есть Китай сейчас финансово поддерживает экономику, помогает России”, - сказал Ли.

Он также отметил, что сегодня в Китае и России схожие формы правления, и руководители обоих государств поддерживают друг друга.

“Я считаю, что это происходит в России именно потому, что там не состоялся процесс декоммунизации, поэтому для Украины этот процесс очень важен”, - сказал Ли.

Он отметил, что “Туйдан” - это движение по выходу из Компартии, благодаря которому китайцы “чувствуют себя свободными и в сердцах, и в мыслях”.

Справка УНИАН. 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал четыре закона о декоммунизации: «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917 - 1991 годов», «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов» и «О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке».

Этими документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации.

Законы были приняты Верховной Радой 9 апреля большинством голосов народных депутатов.