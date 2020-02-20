В Украине необходимо ввести административную и уголовную ответственность инспектора за нарушения при проведении обязательного техосмотра транспорта – участник рынка (видео)

По словам главы общественного союза «Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации» Игоря Черненко, сегодня в законодательстве отсутствуют требования относительно квалификации, обучения, а также ответственности лица, осуществляющего обязательный технический контроль транспортных средств.

Киев. 20 февраля. УНИАН. Законодательство Украины не предусматривает действенного механизма проверки качества и результатов обязательного технического контроля (ОТК) транспортных средств, в связи с чем необходимо на законодательном уровне закрепить введение обязательной административной и уголовной ответственности инспектора за результаты такого контроля, как это действует в европейских странах.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава общественного союза «Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации» Игорь Черненко, соответствующее нововведение содержится в европейской директиве, которую Украина обязалась имплементировать в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

«Я стою на том, что мы должны имплементировать 45-ю директиву ЕС, которая меняет подход. В странах Европы ответственность за проведение техконтроля несет инспектор, кроме того, есть обучение, экзамены инспектора и он несет административную и уголовную ответственность и это действенный механизм, это оздоровит этот рынок», - сказал Черненко.

Он отметил, что положения данной директивы до сих пор не имплементированы Министерством инфраструктуры Украины, поэтому сегодня в законодательстве отсутствуют требования относительно квалификации, обучения, а также ответственности проверяющего лица.

«Сейчас только предусмотрена административная ответственность руководителя предприятия. А необходимо сделать персональную ответственность инспектора, он должен быть независимым лицом и нести ответственность за свои проверки», - подчеркнул глава общественного союза.

Кроме того, по его словам, Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает, что для всех транспортных средств, включая легковой транспорт, обязателен техконтроль в течение пяти лет со дня вступления в силу данного соглашения.

«Но ничего в этом направлении не сделано. Если завтра, к примеру, примут решение о внедрении обязательного техконтроля для легкового автотранспорта, это приведет к коллапсу, потому что просто физически не будет возможности автовладельцам пройти без очередей этот контроль», - подчеркнул Черненко.

Он также рассказал, что для того, чтобы проводить обязательный техконтроль транспорта, субъекту хозяйствования необходимо получить аккредитацию в Нацагентстве по аккредитации, далее направить аттестат об аккредитации в Министерство инфраструктуры, которое осуществляет проверку документа и затем направляет их в Главный сервисный центр МВД для включения его в реестр, однако с выполнением последнего условия для осуществления техконтроля у компаний возникли трудности.

«Начиная с 2017 года Мининфраструктуры массово отказывает субъектам обязательного технического контроля в направлении их документов в главный сервисный центр, придумывая разнообразные причины для отказа. И Мининфраструктуры настолько плодотворно работало, что, начиная с 2017 года и до начала 2019 года, из шестиста субъектов осталось около десяти. И когда в начале 2019 года мы получили коллапс, то есть транспортные средства, которые подлежат обязательному техконтролю, не имели возможности пройти такой контроль, с помощью судебных процессов нам удалось переломить Мининфраструктуры, и в марте 2019 года министерство начало направлять документы для включения в реестр других субъектов, кроме тех вышеупомянутых десяти», - сказал Черненко.

Вместе с тем, по его словам, 23 января прошлого года было принято постановление Кабмина №46, устанавливающее новый порядок осуществления техосмотра транспорта, которое, помимо прочего, вводило один стандарт аккредитации предприятия, желающего осуществлять обязательный технический контроль, и новый образец протокола с радиометкой.

«Из этих всех нововведений наиболее негативными для участников рынка стали основание для исключения из реестра в случае изменения документов и определение одного стандарта аккредитации, а те субъекты, которые были аккредитованы другим стандартом, а таких около 65 предприятий, были лишены права осуществлять такую деятельность», - сообщил глава общественного союза.

В этой связи союз «Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации» обжаловал данное постановление Кабмина, и 2 октября 2019 года Окружной административный суд Киева признал это правительственное постановление противоправным и недействительным.

Кроме того, 12 февраля 2020 года Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционные жалобы Кабинета министров и Министерства инфраструктуры Украины, а решение суда первой инстанции оставил без изменений, так как установил ряд нарушений при разработке данного документа.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец января 2019 года в Украине было зарегистрировано около 1 млн единиц колесного транспорта, подлежащего техконтролю, в том числе более 370 тыс. автобусов, периодичность обязательного техконтроля которых составляет два раза в год.

По данным МВД, сокращение количества транспорта, прошедшего обязательный техконтроль (в 2016 году его прошли 59% единиц автотранспорта, подлежащих контролю, в 2017 году - 56%), свидетельствует о нарушении его владельцами требований законодательства в части допуска к эксплуатации и снижении количества исправного автотранспорта на дорогах.