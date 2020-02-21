Сегодня представители политсилы «Национальная платформа» подадут в Минюст документы для регистрации политической партии (видео, фото)

После регистрации политическая сила начнет подготовку к местным выборам и формировать ячейки партии в регионах.

Киев. 21 февраля. УНИАН. Сегодня, 21 февраля, представители политической силы «Национальная платформа» подадут в Министерство юстиции Украины пакет документов для регистрации политической партии.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

По словам инициатора создания партии, президента Института демократии и развития «PolitA», основателя «SIC Group Ukraine», члена международной ассоциации политических консультантов «IAPC» Екатерины Одарченко, политсилу команда создавала с нуля, а политический опыт заимствовала у близких по взглядам политических партий в странах Европейского Союза.

«В последние год-полтора мы ездили по регионам и проводили стратегические сессии ... Потом собрали рабочие группы из разных сфер и сформировали дорожные карты по основным векторам политики. После этого мы увидели, что «Национальная платформа» как общественная инициатива аккумулирует меньше людей, чем если бы она была политической партией ... Поэтому мы решили строить политическую силу», - рассказала она.

Как отметила Одарченко, согласно закону «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», для регистрации политической партии необходимо подать в Минюст документ с 10 тыс. подписями граждан, а «Национальной платформе» удалось собрать 14 тыс . подписей людей, которые «поддерживают ее регистрацию и видят в партии представительство своих интересов».

«В целом наша идеология - это христианская демократия ..., то есть мы не поддерживаем либеральное и либертарианское устройство», - уточнила она.

Одарченко рассказала, что партия имеет пять ключевых программных моментов своей деятельности на ближайшие годы. Во-первых, это экономический протекционизм - инструменты поддержки внутреннего производителя как в области промышленности, так и в сфере аграрного производства, что должно обеспечить поддержку производителей в сельской местности и инвестиции государства в сельскую инфраструктуру.

Кроме того, партия планирует работать над принятием в будущем инвестиционного кодекса на выгодных для страны условиях, а также внедрением гражданской национальной идеи, трехуровневой страховой медицины и системы пенсионного обеспечения, когда финансовый базис представляет государство, потом работодатель, а уже потом сам человек.

«Мы имеем наработки и других рабочих групп - оборона, внешняя политика, реформа правосудия, но на этих выборах (на местных выборах 2020 - УНИАН) будем концентрироваться на вышеупомянутых пяти пунктах, так как именно они могут создать условия для экономического роста» , - подчеркнула Одарченко.

После завершения пресс-конференции представители «Национальной платформы» отправились в Минюст для официальной регистрации политической партии.

По словам присутствующих на пресс-конференции представителей партии из регионов, после регистрации политсила начнет подготовку к местным выборам и формировать ячейки партии в регионах.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/93710-press-konferenciya-v-unian-po-sluchayu-podachi-10-tysyach-podpisey-grazhdan-ukrainy-za-sozdanie-politicheskoy-partii-nacionalnaya-platforma.html