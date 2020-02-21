Автор образовательной программы «Основы семьи» и эксперты считают необоснованным приостановление ее чтения в школах (видео, фото)

По словам автора программы «Основы семьи» Адриана Буковинского, в настоящее время не зафиксировано ни одного недовольства родителей в тех 132 школах, дети которых обучаются этому предмету.

Киев. 21 февраля. УНИАН. Автор образовательной программы для 10-11 классов «Основы семьи» и эксперты считают необоснованным приостановление ее преподавания в школах.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН, состоявшейся с участием кандидата философских наук, эксперта по вопросам семейной политики и семейных отношений, автора программы «Основы семьи» Адриана Буковинского, а также ряда других специалистов, в частности, доктора медицинских наук, доцента кафедры акушерства и гинекологии НМУ им. А. Богомольца Александры Загородней; кандидата юридических наук, старшего научного сотрудника Института государства и права им. Корецкого НАН Украины Елены Львовой.

По словам Буковинского, учебно-методический комплекс «Основы семьи» является одним из ответов на общественные вызовы, сложившиеся в государстве. Речь идет о таких явлениях, как невыполнение родительских обязанностей, увеличение количества разводов, неполных семей, массовое распространение социального сиротства.

Образовательная программа была одобрена для использования в заведениях общего среднего образования Научно-методической комиссией по проблемам воспитания детей и учащейся молодежи Научно-методического совета по вопросам образования в ноябре 2018 года. В апреле-декабре 2019 года для преподавания программы было сертифицировано более 1 тыс. педагогов. Программу «Основы семьи» с начала учебного года 2019-2020 начали преподавать в 132 школах.

Но в конце 2019 года, по словам Буковинского, была развернута компания по дискредитации программы, и в декабре Министерство образования и науки приостановило гриф одобрения программы «Основы семьи», ссылаясь на экспертные заключения, поступившие на основании закона Украины об обращении граждан.

«Официальной причиной было обращение общественных экспертов. Решение комиссии было: отдать мне, как автору программы, все замечания, и дать возможность и время обработать их и дать свои ответы по сути замечаний», - сообщил Буковинский.

По его словам, к 14 февраля в МОН были переданы подготовленные ответы на замечания экспертов, а на следующей неделе предполагается сформулировать конкретные рекомендации по замечаниям для корректировки образовательной программы и направить их учителям, которые преподают курс.

«С другой стороны, мы ожидаем, что Министерство образования быстрее разблокирует процесс приостановления действия программы. Потому что нет причин ее приостанавливать», - заявил он.

По словам автора, в настоящее время не зафиксировано ни одного недовольства родителей в тех 132 школах, дети которых обучаются этому предмету. «Некоторые оппоненты программы не только не читали ее сути, они даже содержания программы не читали. Поэтому эта ситуация имеет в большой степени искусственно спровоцированный характер, который надо сейчас просто нормировать», - считает Буковинский.

По его словам, МОН получило много обращений именно в поддержку образовательной программы.

«Мы считаем, что эта процедура приостановления имеет очень много нарушений. Мы требуем снять с паузы эту программу, потому что школы ждут продолжения обучения. У нас на очереди стоят сотни школ, педагоги которых записаны повышать свою квалификацию, обучаться по программе, получить сертификацию с тем, чтобы с 1 сентября продолжать преподавание этого курса. Мы требуем от министерства дать нам возможность продолжить работу, а те замечания, с которыми мы согласились, мы скорректируем в содержании учебников», - заявил автор программы.

По словам Буковинского, все вопросы к программе - это вопросы рабочего порядка, которые можно решать без приостановления процесса преподавания курса.

«Замечания не носят такого системного характера, который дает основания приостанавливать гриф программы», - подчеркнул он.

В свою очередь, Загородная, комментируя замечания экспертов по медицинским вопросам в учебнике программы, заверила в полной корректности изложения информации. По ее словам, его медицинская часть «красиво, грамотно, лаконично и интересно излагает основы физиологии репродуктивной системы и то, как эта физиология связана с существованием семьи, человека вообще».

Львова же добавила, что идея этой дисциплины соответствует законодательству, и доносит важную информацию о семейных, нравственных ценностях.

«Я скажу, что сегодня, после определенного согласования с правовой позиции, эти «Основы семьи» вполне соответствуют (законодательству - УНИАН). И я горжусь тем, что сегодня есть возможность дальше внедрять этот курс», - сказала представитель Института государства и права им. Корецкого НАНУ.

Фото з прес-конференции: https://photo.unian.net/theme/93731-press-konferenciya-v-unian-programma-osnovy-semi-vyzovy-i-perspektivy.html