Впервые на Евровидении прозвучит песня на украинском языке - победители национального отбора Go_A (видео)

Группа Go_A заявила, что не намерена переводить украиноязычную песню «Соловей» на английский язык.

Киев. 25 февраля. УНИАН. Победители национального отбора «Евровидение-2020» електрофольк-группа Go_A, которая представит Украину в мае в Роттердаме (Нидерланды) на международном песенном конкурсе, заявляет, что впервые на Евровидении прозвучит песня на украинском языке.

Об этом участники группы Go_A сказали на пресс-конференции в УНИАН.

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко отметила, что по правилам песенного конкурса Евровидения, песни могут звучать на любом языке, и группа не собирается переводить украиноязычную песню «Соловей» на английский язык.

«Вообще цель, с которой мы пришли на Евровидение - мы очень бы хотели, чтобы в Европе впервые прозвучала песня на украинском языке на Евровидении, и мы этой цели достигли, и мы очень рады», - отметила она.

В этой связи основатель группы Go_A Тарас Шевченко напомнил, что за последние 15 лет было два победителя Евровидения, которые пели на родном языке, - Мария Шерифович из Сербии и Сальвадор Собрал из Португалии.

Павленко отметила, что участие в Евровидении уже повлияло на ежедневные хлопоты группы. «Это очень серьезный конкурс. Мы сейчас говорим о том, что мы представляем Украину на международной арене - в Европе, и поэтому, конечно, на подготовку будет выделено максимальное количество времени, и мы будем стараться всеми силами, чтобы все получилось на высоком уровне», - сказала она.

Солистка подчеркнула, что группа имеет классную поддержку со стороны «Общественного», а также многие им помогают.

«На самом деле работы очень много, но мы к этому готовы. Можно сказать, что мы готовились к этой работе семь лет», - отметил основатель группы Шевченко.

Павленко рассказала, что группа очень хочет возобновить свои выступления, поскольку хочет поблагодарить всех людей, которые поддержали коллектив. «Очень хотелось бы в виде концертов поблагодарить тех, кто за нас проголосовал, и дал нам возможность представить нашу страну в Европе», - сказала она.

Павленко выразила убеждение, что речь идет не о победе группы Go_A, а о победе украинской культуры.

В свою очередь, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания выразил убеждение, что жизнь музыкантов после конкурса меняется. «Потому что внимание приковано к ним гораздо сильнее», - сказал он.

По его убеждению, песенный конкурс Евровидение обеспечивает своеобразный «социальный подъем» для музыкальных коллективов, которые ранее не имели возможности попасть в чарты и ротации, или на большие сцены.

Отдельно Павленко отметила, что сейчас они ищут людей, с которыми будет проходить подготовка к участию в конкурсе в Нидерландах.

Она также сказала, что сейчас пока не может сказать, в каком именно костюме будет выступать на Евровидении.

«Мне кажется, что в Европе нужно показать нашу культуру, но одновременно нужно понимать, что мы едем в европейскую страну, и надо сделать так, чтобы мы понравились европейцам», - отметила Павленко.

Также основатель группы Шевченко напомнил, что украинский образ уже присутствует в песне «Соловей».

При этом Аласания отметил, что группа уже имеет костюмы, но организаторы готовы помогать с новыми костюмами, если музыканты решат, что должно быть что-то другое.

Он отметил, что «Общественное» организует поездку музыкантов в Нидерланды, где в мае состоится песенный конкурс «Евровидение-2020».

«Теперь наша задача - обеспечить лучшее выступление Украины там и достойно представить Украину, чтобы мы все ею гордились», - сказал Аласания.

Участники группы отмечают, что подготовка к Евровидению проходит хорошо. «Нас поддерживает «Общественное», и все классно», - сказала Павленко.

Аласания заверил, что «будет обеспечено все, что нужно». Учитывая это между «Общественным» и группой Go_A был подписан соответствующий договор.

Отдельно Аласания выразил убеждение, что на Евровидении такого украинского фолка, который играет группа Go_A, еще не слышали. «Мне страшно интересно. Я буду переживать за Украину как таковую, за вашу команду. Но мне интересно как Европа воспримет», - сказал он.

Участник группы Игорь Диденчук, который играет на более 30 музыкальных инструментах, сказал, что за последние 15 лет на Евровидении впервые будет играть украинская свирель.

Солистка группы рассказала, что сейчас в Европе существует тенденция, что ценится женская самоиндивидуальнисть. «И мы получили определенные комментарии, в этом плане у нас все нормально», - добавила Павленко.

Также солистка отметила, что было бы классно снять видеоклип на песню «Соловей», но эта идея пока обсуждается.

Шевченко добавил, что сейчас основная работа - это подготовка выступления на сцене в Роттердаме.

«Мы не можем пожертвовать чем-то другим. На первом плане у нас сейчас именно подготовка. Если у нас будет время, будет возможность, мы это сделаем. Нам бы хотелось этого», - сказала Павленко.

Участники группы выразили уверенность, что с творческими идеями у них проблем нет.

Кроме того, они поделились впечатлениями после победы в нацотборе для участия в Евровидении.

Павленко рассказала, что после победы выспаться еще не удалось, а Шевченко добавил, что находится в сплошном восторге после победы группы.

«Слушайте, о песне («Соловей») говорят, и мне кажется - это прекрасно. Если бы о ней не говорили бы - это было гораздо хуже. Если она вызывает какую-то реакцию людей - ну это же искусство», - сказала Павленко.

Солистка группы добавила, отвечая на вопрос о реакции России на победу группы в украинском отборе, что музыка должна оставаться искусством, а искусство вызывать эмоции.

При этом она сказала, что не видела лично сюжеты российских телеканалов о реакции на победу группы Go_A.

Павленко отметила, что если общения с российскими СМИ не удастся избежать, то группа готова к этому, а также к провокационным вопросам, если они будут. Однако, если будет такая возможность, то они не будут общаться с российской прессой.

Также у участников группы спросили, боятся ли они распространения коронавируса в Европе.

«Может случиться, что угодно, но давайте готовиться к хорошему, и просто, вообще даже не в рамках Евровидения - давайте учиться чувствовать позитив от момента, в котором мы находимся сейчас, потому что может произойти что угодно. Может случиться так, что мы найдем вакцину, и окажется, что этот вирус вообще не страшен», - отметила Павленко.

Как сообщал УНИАН, победителем национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2020» стала украинская группа Go_A. Они победили с украиноязычной песней «Соловей».