В Киеве 28 февраля состоится церемония награждения лучшего украинского музыкального релиза 2019 года от премии Aprize (відео)

В номинации за лучший релиз 2019-го года соревнуются 10 альбомов и мини-альбомов.

Киев. 26 февраля. УНИАН. В Киеве 28 февраля в 19:00 в клубе Caribbean состоится церемония награждения лучшего украинского музыкального релиза 2019-го года от премии Aprize.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы Музыкальной премии Aprize.

Генеральный продюсер премии Aprize, соучредитель Радио Аристократы, ведущая Валерия Чачибая отметила, что цель премии - ознакомиться и прослушать все музыкальные релизы года в Украине, не обойти ни одного альбома или мини-альбома, которые достойны внимания, а также "построить мост между релизом и артистом и его аудиторией".

"Мы выбираем лучший музыкальный релиз предыдущего года", - сказала Чачибая.

Она рассказала, что в течение прошлого года 12 человек из редакции Радио Аристократы прослушали 606 музыкальных релизов. В частности, для этого понадобилось 303 часа.

"12 человек, по крайней мере в Украине, могут с уверенностью сказать, что они прослушали все абсолютно, что сделала украинская музыка в 2019 году. Вы спросите: зачем? И я отвечу: потому что это то, что должны делать медиа. Радио именно этим и должно заниматься - слушать музыку, фильтровать и выбирать лучшее", - отметила продюсер.

По ее словам, после прослушивания всех релизов украинским меломанам было предложено в сети Интернет провести голосование, чтобы определить релизы, которые войдут в номинацию. Голосование продолжалось около месяца. В итоге определили короткий список номинантов, так называемый short list 10 украинских музыкальных альбомов, которые поборются за премию Aprize этого года.

Теперь победителя должно определить профессиональное международное жюри из 11 человек. В частности, в его составе 6 представителей Украины и 5 - зарубежных стран, в том числе России (Михаил Козырев), Швеции, Норвегии, Польши.

В номинации за лучший релиз 2019-го года соревнуются группа Tik Tu с альбомом "Ulitakis", Ivan Dorn и Роман Bestseller с мини-альбомом "Три хороших песни", певица Krut с мини-альбомом "Albino", группа "Бумбокс" с мини-альбомом "Тайный код. Рубикон. Часть 1", группа Drum & tuba Band с мини-альбомом "Unwanted", группа Dakh Daughters с альбомом "Air", певица Alina PASH с альбомом "Пинтя:Горы", коллектив "Гурт [O]" с альбомом "Суперинтроверт", певица Alyona Alyona с альбомом "Пушка" и группа "Электромед" с мини-альбомом "Став би дибом чуб".

Награду победителю должен вручить музыкант, композитор, аранжировщик, продюсер, солист группы The Maneken, композитор и саундпродюсер групп ONUKA и The Elephants Евгений Филатов.

По мнению Филатова, любое признание и награда для музыканта "очень сильно греет душу, его внутренний мир, творческую тонкую натуру".

"Самое главное, что это очень сильный инструмент для вдохновения - писать музыку, дальше развиваться, снимать клипы, двигаться. Это, считайте, как кнопка super power, которая включает ракету на полную, и скажем, что есть некое определенное время выработки творческого горючего, но ты летишь. И это самое главное", - подчеркнул Филатов.

Он убежден, что победа и лидерство создают положительный информационный повод или "медийный взрыв" для популяризации артистов.

В свою очередь, член жюри премии Aprize 2020, соучредитель Music Export Ukraine, Soundbuzz Дарка Тарковская отметила, что для иностранных представителей музыкальной индустрии, даже если они и не знают детально об Aprize, они понимают, что это украинская музыкальная премия, которая обращает внимание на украинских артистов.

"С этой точки зрения уже такой информационный повод - это срабатывает и для более широкой аудитории вне контекста страны", - сказала Тарковская.

Кроме того, Чачибая добавила, что впервые в номинации присутствуют мини-альбомы, поскольку ранее рассматривались только полноформатные альбомы. Организаторы не делили альбомы на жанры, поскольку номинанты на премию представляют различные музыкальные направления.

Генеральная продюсер премии Aprize обращается ко всем совершеннолетним меломанам, кому исполнилось 18 лет, прийти на церемонию награждения премии, которая состоится 28 февраля в Caribbean Club. Начало в 19:00. Билеты стоят от 350 грн.

Средства, полученные от посетителей, пойдут на дальнейшую поддержку и развитие проекта музыкальной премии Aprize.

"Именно в течение этого вечера будет объявлено, кто, по версии международного жюри, достоин получить нашу новую статуэтку Aprize", - отметила Чачибая.

При этом она уточнила, что на церемонии награждения лучшего релиза будет не единственной во время мероприятия. Организаторы обещают, что "есть другие важные темы, о которых хотелось бы поговорить".

Автором статуэтки для премии Aprize 2020 стал художник, обладатель первого в истории Украины Grand Prix в промышленном дизайне от Japan Design Week Максим Москаленко-Мирнов. По его словам, статуэтка будет символом айсберга в стекле, что будет символизировать усилия и труд артистов, которые были приложены, чтобы выйти на уровень признания лучшего релиза. Он сообщил, что для изготовления статуэтки использован «натуральный камень».

Также генеральный продюсер премии добавила, что во время церемонии награждения будет обеспечен качественный звук. На сцене выступят такие музыканты как группы "Тимпаче", Ofliyan, "Тонка", "Электромед", Alina PASH и Tik Tu.

Как известно, победителем премии лучшего релиза 2016-го года была группа ДахаБраха с альбомом "Шлях", лучшим релизом 2017 года - группа Maru с альбомом "1" и по итогам 2018 года группа Onuka с альбомом "Mozaїka".