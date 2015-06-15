Строительная отрасль Украины нуждается в четких механизмах взаимодействия застройщиков и "естественных монополистов" - эксперты

Киев. 15 июня. УНИАН. Строительная отрасль Украины на сегодняшний день нуждается в четких механизмах взаимодействия застройщиков и «естественных монополистов» (облэнерго, водоканалов, облгазов) в вопросах проведения инженерных сетей, определения их рыночной стоимости, а также передачи их в коммунальную собственность.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель совета сообщества лидеров строительной отрасли Украины Ukraine Building Community Елена Шуляк.

«Сегодня нагрузка по прокладке инженерных сетей лежит на застройщике, но никаких реальных работающих механизмов добиться рыночной стоимости услуг или влиять на сроки выполнения работ у него нет», - сказала Шуляк, при этом отметив, что острой проблемой является нежелание коммунальщиков принимать новые сети в коммунальную собственность, и, как следствие, «их передача может проходить годами».

Как пояснила эксперт, сейчас процессы, касающиеся разработки генеральных планов населенных пунктов и детальных планов территорий, а также проведения инженерных сетей возложены на девелоперов. Но далее утверждение документации затягивается на уровне местной власти на неопределенное время, что не позволяет в полной мере использовать сооруженные объекты.

С учетом вышеупомянутых проблем, Шуляк призывает профильные организации и застройщиков к совместной работе над подготовкой предложения в профильные государственные структуры для решения данных проблем.

«В связи с этим мы призываем профильные отраслевые организации, девелоперов и застройщиков объединиться и подготовить предложения в профильные госструктуры по решению перечисленных выше наболевших вопросов,» - резюмовала глава Совета Ukrainian Building Community.

Вместе с тем, по словам партнера девелоперской компании AVM Development Group Владислава Кононова, не менее важной в кризисный период является проблема непрофессионального подхода к своей работе со стороны застройщиков.

«В основе успешного строительного бизнеса всегда лежит системность. Понимание истинных потребностей своего клиента, точно рассчитанная бизнес-модель и структурирование внутренних процессов отличают серьезного и ответственного застройщика от большинства других на украинском рынке», - подчеркнул Кононов, добавив, что системный подход является залогом своевременно построенных и сданных объектов.

По его словам, для запуска успешных проектов имеет значение и правильно выбранное место. Так, к примеру, согласно внутреннему исследованию, проведенному девелоперской компанией AVM Development Group, благодаря развитой детской и взрослой инфраструктуре, хорошей трассе, красивой и чистой местности, прекрасным вариантом для строительства в пригороде столицы является Новообуховская трасса.

Фото новости с пресс-конференции : http://photo.unian.net/rus/themes/57841

Как сообщал УНИАН, в последнее время в пригороде Киева усугубляется проблема нехватки социальной и инженерной инфраструктуры, что обусловлено активной жилой застройкой столичных городов-спутников и практически полным отсутствием новых социальных объектов.

Справка УНИАН. Ukrainian Business Community - общество лидеров строительной отрасли Украины, объединяющее собственников, ТОП-менеджеров девелоперских и строительных компаний, архитектурно-проектных и других компаний, руководителей государственных департаментов и организаций с целью построения успешного партнерства и эффективного взаимодействия.