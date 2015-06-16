Утвержденный правительством порядок пересечения административной границы с оккупированным Крымом нарушает права человека - правозащитники

Киев. 16 июня. УНИАН. Утвержденный Кабинетом министров порядок пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом нарушает права граждан Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека Сергей Заец, эксперт Регионального центра по правам человека Роман Мартыновский и российская правозащитница Александра Крыленкова.

"Если попытаться оценить этот документ, то в целом он затрагивает свободу передвижения граждан. А согласно Конституции Украины гражданину Украины не может быть отказано в пересечении пограничного пункта пропуска", - сказал Заец.

По его словам, утвержденный документ дает право пограничникам по любым формальным основаниям отказать в пересечении пункта пропуска, создаст немало поводов для злоупотреблений, а обжаловать этот запрет в суде будет довольно трудно, особенно если гражданин Украины находится на территории Крыма и ему отказано во въезде на континентальную часть страны.

В свою очередь, Мартыновский заявил: "Мы бы хотели, чтобы ситуация с Крымом рассматривалась не как очередной повод ограничения прав граждан, а, наоборот, чтобы Украина придерживалась защиты этих прав, но, к сожалению, на данный момент мы видим обратное". По его словам, чтобы минимизировать возможные злоупотребления со стороны правоохранительных органов при пересечении человеком пункта пропуска и предоставить возможности для человека обжаловать отказ, необходимо ввести письменную форму отказа.

Кроме того, Мартыновский напомнил, что в законе об особом статусе оккупированной территории Крыма отмечается, что граждане Украины имеют право на беспрепятственный въезд-выезд.

Продолжая тему, российская правозащитница Крыленкова отметила, что на территории Крыма есть немало граждан Украины, которые не пожелали получить российский паспорт, и им предоставлен вид на жительство в Крыму. "Эти люди и без того сталкиваются со многими проблемами, а сейчас еще будут сталкиваться с проблемой въезда на материковую Украину", - сказала Крыленкова.

Комментируя слова правозащитников, присутствующий на пресс-конференции помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян напомнил, что "Украина не виновата в том, что Россия аннексировала Крым в нарушение всех возможных международных документов, не говоря об украинских законах".

"Мы сейчас поставлены в ситуацию, чтобы сделать невозможным распространение дальше в стране так называемой "русской весны", - сказал Слободян.

По его словам, в законе о свободном передвижении граждан и свободном выборе места жительства говорится о возможности ограничений на оккупированных территориях.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров постановлением №367 утвердил порядок въезда граждан Украины и иностранных граждан на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым и выезда с нее.

Как отмечается в документе, утвержденный порядок регулирует вопросы пересечения административной границы свободной экономической зоны "Крым" при въезде на временно оккупированную территорию Украины и выезде с нее граждан согласно Закону "О создании свободной экономической зоны "Крым" и «Об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины", а также иностранцев и лиц без гражданства - с учетом требований Закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины".

Въезд на территорию АР Крым осуществляется через контрольные пункты. При этом иностранцы обязаны предъявлять паспорта или специальные разрешения, выданные Государственной миграционной службой. Граждане Украины могут предъявлять любой документ, подтверждающий личность согласно Закону «О гражданстве» и «О порядке выезда и въезда в Украину».

Также правительство определило перечень контрольных пунктов, через которые осуществляется автомобильное и железнодорожное сообщение с АРК.

Автомобильное сообщение разрешено через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплинка", "Чонгар", а железнодорожное - через КП "Херсон", "Мелитополь", "Вадим", "Новоалексеевка".

«Информация о лиц, которые въезжают на временно оккупированную территорию Украины или выезжают с нее, вносится уполномоченными чиновниками подразделения охраны госграницы в соответствующую базу данных. При этом в паспортные документы и специальные разрешения, которые выдаются иностранцам или лицам без гражданства по решению миграционных властей, вносится специальная отметка», - говорится в правительственном постановлении.