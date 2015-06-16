В Харькове активисты начали просветительскую деятельность среди населения с целью содействия в организации территориальных громад

Киев. 16 июня. УНИАН. В Харькове группа активистов создала Общественную платформу «Самоуправление» с целью просветительско-правовой деятельности среди населения для содействия в организации территориальных громад.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил эксперт новообразованной организации Юрий Кальченко.

«Мы - харьковские общественные активисты создали в Харькове Общественную платформу «Самоуправление» с целью просвещения населения и содействия организации территориальных громад», - сказал он.

По словам Кальченко, «мы видим, что происходит с реформами - реформы тормозятся, якобы есть какое-то движение, а результата нет, людей не информируют об их правах и возможности проводить преобразования на местах». Активист отметил, что члены организации действуют именно с целью преодоления этого пробела и исключительно в рамках Конституции Украины, законов «О местном самоуправлении», «Об органах самоорганизации населения», «Об основах государственной региональной политики» и провозглашенной президентом «Стратегии-2020».

«Наша цель - ввести общеукраинское обучение, поскольку без информирования граждан о том, зачем нужны реформы, положительных сдвигов не будет», - отметил Кальченко.

В свою очередь, другой представитель организации Борис Ивакин отметил: «Мы хотим возродить то, что записано в статье 5 Конституции Украины – «народ является источником власти». Мы хотим научить людей стать хозяевами на своей земле». «Так называемая попытка сегодня децентрализации власти напоминает «централизации децентрализации», поскольку при разработке соответствующего закона никто не спрашивает у граждан чего они хотят. А разрабатывать закон должны вместе с ними», - сказал Ивакин.

Активисты подчеркнули, что местное самоуправление - это право и возможность граждан управлять имуществом и бюджетом на своей территории проживания, а для этого необходимо решительное проведение реформы местного самоуправления с привлечением общественности.