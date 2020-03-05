В Национальной медакадемии последипломного образования им. Шупика заявили об угрозе ликвидации 25 кафедр и сокращения штата из-за изменения системы финансирования

С 1 апреля учебное заведение недополучит из государственного бюджета более 45 млн грн.

Киев. 5 марта. УНИАН. В Национальной медицинской академии последипломного образования им. ПЛ.Шупика заявили об угрозе ликвидации 25 уникальных кафедр и сокращения штата из-за изменения системы финансирования профессионального развития врачей.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН, посвященной вопросу непрерывного образования украинских врачей.

В пресс-конференции приняли участие: первый проректор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, член-корреспондент НАМН Украины, профессор Юрий Вдовиченко; проректор по научно-педагогической и лечебной работе, профессор Раиса Моисеенко; заведующий кафедрой дерматовенерологии, профессор Александр Литус; президент Украинской Академии дерматовенерологии, профессор Марина Анфилова; член Всеукраинского Совета защиты пациентов Тамара Гусейнова.

Юрий Вдовиченко заявил, что из-за недофинансирования из госбюджета Национальной медицинской академии последипломного образования придется сократить около 40% сотрудников.

«На сегодняшний день академия столкнулась с очень серьезной ситуацией, которая заключается в том, что действия позапрошлого правительства поставили под угрозу существование системы непрерывного профессионального развития врачей Украины. Дело в том, что 21 августа 2019 года было принято дополнение к постановлению Кабинета министров, которым изменили принципы финансирования непрерывного профессионального развития врачей и ввели так называемую капитационную модель. Согласно этой модели, которая на сегодняшний день не отработана, наша академия с 1 апреля с.г. лишается финансирования - более 45 млн грн. Эти средства резервируются совсем на другую программу, которую мы реализовать не можем. Это приводит к одновременному сокращению до 40% сотрудников нашей академии», - сказал он.

Вдовиченко отметил, что быстро внедрить новую систему финансирования невозможно, потому что не отработаны соответствующие механизмы.

«Также не разработан механизм распределения путевок на местах. Кто будет ехать на обучение по бесплатным путевкам, а кто по капитационным? Возникают существенные риски коррупции", - отметил Вдовиченко.

По его словам, из-за сокращения объемов финансирования в академии могут ликвидировать около трети, а именно 25 уникальных кафедр - единственных в Украине.

«Это такие кафедры: хирургии сердца и магистральных сосудов; диабетологии; гастроэнтерологии, хосписной медицины и паллиативной помощи; детской кардиологии и кардиохирургии; пластической хирургии; хирургии и трансплантологии; медицинской и лабораторной генетики; нефрологии и почечно-заместительной терапии и т.д.», - отметил первый проректор академии.

Вдовиченко сказал, что учебное заведение обращалось в Министерство здравоохранения по поводу этой ситуации, но финансирование не вернули.

«Поэтому мы обращаемся к новому министру здравоохранения - профессору Илье Емцу и надеемся, что он нас услышит. Потому что проблемы заведений последипломного образования есть, и они ставят под угрозу систему непрерывного профессионального развития врачей», - подчеркнул первый проректор академии.

Он также напомнил, что в последние 3-4 года в украинской медицине сложилась негативная ситуация с кадрами, поскольку многие врачи выезжают за границу.

«Когда мы общаемся с каждым этим врачом и спрашиваем, почему вы уезжаете, основная причина - они не видят перспектив, не видят должного внимания к медицине со стороны государства и перспектив именно непрерывного профессионального развития. Еще 4-5 лет назад каждый врач понимал, что он может учиться и повышать свою квалификацию бесплатно, потому что государство об этом заботится. Сейчас эта система полностью разрушена», - сказал Вдовиченко.

Он выразил надежду, что новый состав Министерства здравоохранения и лично министр Емец вмешаются в ситуацию.

«Тем более, что мы лишних средств не требуем. Мы требуем равномерного распределения всех средств, и пока не будет внедрена эта капитационная система, которая не разработано пока, чтобы мы в это время могли спокойно учить наших врачей по всем канонам непрерывного профессионального развития», - подчеркнул Вдовиченко.

К этому Моисеенко добавила, что реформа вторичной медицинской помощи, которую начнут воплощать с 1 апреля 2020 года, представляет глобальные риски для осуществления образовательной и медицинской деятельности заведениями высшего медицинского образования из-за отсутствия средств на аренду помещений и механизма регистрации врачей-педагогов на платформе HELSI.

«Это означает, что 646 научно-педагогических работников, в т.ч. профессоров, потеряют возможность проводить лечение пациентов в заведениях здравоохранения, а в перспективе нескольких лет - и саму врачебную специальность; 30 тысяч врачей прекратят получать практические навыки на клинических базах; а 300 тысяч пациентов - лечиться у высокопрофессиональных врачей», - заявила она.

Также участники пресс-конференции сообщили, что специалисты инициируют очередной этап согласования квалификационных характеристик украинских медицинских специализаций с европейскими аналогами. В случае внесения соответствующих изменений в квалификационные требования, например, украинские дерматологи получат возможность заниматься дерматопатологией, дерматохирургией, дерматоонкологией и флебологией, - как и их европейские коллеги.