Во время избирательной кампании в округе №179 зафиксирован ряд нарушений, но это не повлияет на ее демократичность - ОПОРА

Речь идет о нарушении порядка размещения агитационных материалов и их распространения без выходных данных, распространении контрагитации или ложной информации против кандидатов, повреждении рекламных носителей с агитацией кандидатов.

Киев. 5 марта. УНИАН. Представители гражданской сети ОПОРА сообщили о ряде нарушений во время избирательной кампании в округе №179, но отметили, что это не повлияет на ее демократичность.

Соответствующий отчет по результатам независимого наблюдения на промежуточных выборах народного депутата Украины в округе №179 представители ОПОРЫ представили на пресс-конференции в УНИАН.

По словам координатора избирательных программ ОПОРЫ Ольги Айвазовской, гражданская сеть проводит долгосрочное наблюдение в округе, но не планирует проводить параллельный подсчет голосов, обнародовать результаты явки или выборов.

Она напомнила, что Центризбиркомом было зарегистрировано 40 кандидатов, 28 из которых выдвинуты политическими партиями.

Айвазовская добавила, что из партий, представленных в парламенте, только две («Слуга народа» и «Европейская солидарность») официально выдвинули своих кандидатов, однако позже кандидат от «Слуги народа» Виктория Алексейчук отказалась от баллотирования, чем, считают в ОПОРЕ, де-факто публично поддержала кандидата Юлию Светличную, которая ранее занимала должность председателя Харьковской облгосадминистрации. В частности, в сообщении партии «Слуга народа» официально отмечалось, что для партии является важным появление в парламенте «опытного политика с заслуженной поддержкой общества».

Кроме того, «Оппозиционная платформа - За жизнь» на выборах была представлена членом этой политической силы Александром Диденко, который баллотировался путем самовыдвижения, но позже и он отказался от баллотирования.

В дальнейшем баллотироваться отказался еще один самовыдвиженец Михаил Соколов. Таким образом, количество кандидатов сократилось до 37 человек, которые будут включены в избирательный бюллетень.

«К сожалению, в целом эти выборы не являются достаточно конкурентными, учитывая то, что... кандидаты, представляющие рейтинговые партии в целом по Украине и в харьковском регионе, сняли свои кандидатуры. Поэтому очевидно, что победитель этих выборов... уже определен», - заявила Айвазовская и добавила, что от парламентских партий осталась только кандидат от «Европейской солидарности» Виктория Пташник.

Она также отметила, что из-за низкой конкуренции в избирательной кампании возникали проблемы на этапе формирования окружной избирательной комиссии и участковых избиркомов.

По словам аналитика ОПОРЫ Александра Клюжева, 23 из 40 претендентов на мандат члены политических партий, при этом 28 кандидатов были выдвинуты партиями, 16 кандидатов являются жителями Харьковской области (два человека проживают непосредственно на территории округа), 24 человека являются жителями других регионов Украины.

Кроме того, 14 из 40 кандидатов на момент своей регистрации занимались предпринимательской деятельностью, 9 человек временно не работали, 5 - заняты в сфере образования и науки, 3 - в сфере юридических услуг, 2 - пенсионеры, 1 - вовлечен в сфере медиа, 5 - занимались другой деятельностью.

Клюжев отметил, что официально избирательная кампания стартовала в январе, однако ее активный период начался только с середины февраля.

По данным отчета ОПОРЫ, полноценную агитационную кампанию вели только восемь кандидатов: Виктория Алексейчук («Слуга народа»), Юлия Светличная (самовыдвижение), Виктория Пташник («Европейская Солидарность»), Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение), Кирилл Оксень (самовыдвижение), Игорь Швайка (ВО «Свобода»), Александр Диденко (самовыдвижение) и Татьяна Лазуренко (самовыдвижение), которые осуществляли агитацию в различных ее формах, проводили встречи с избирателями.

В ОПОРЕ отмечают существенное влияние агитации в интернете и социальных сетях на ход предвыборной кампании.

По данным ОПОРЫ, самые большие финансы расходуются в соцсетях в поддержку Юлии Светличной (ориентировочно 3,7 тыс. долларов в Facebook), при этом Пташник, Алексейчук и Швайка также используют платную рекламу, но менее активно.

Однако Клюжев отметил, что только 26 кандидатов в народные депутаты открыли избирательные фонды.

По его словам, на момент обнародования отчета наблюдателей ОПОРЫ было известно только об одном судебном процессе, связанном с регистрацией самовыдвиженца Соколова, который позже отказался от баллотирования на основании размещенной в сети Интернет информации о наличии у него гражданства Российской Федерации. Однако судом было установлено отсутствие правовых оснований для принятия решения об отмене регистрации, поскольку к ним не относится наличие гражданства других стран.

Он также добавил, что в течение избирательного процесса наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали ряд инцидентов с признаками нарушения законодательства: случаи нарушения порядка размещения агитационных материалов и их распространения без выходных данных, распространение контрагитации или ложной информации против кандидатов, повреждение рекламных носителей с агитацией кандидатов и прочее.

Кроме того, аналитик ОПОРЫ подчеркнул, что в округе проявилась традиционная проблема недостаточно четкого разграничения предвыборной активности и должностной деятельности отдельных кандидатов.

По его словам, до отказа от баллотирования кандидата от партии «Слуга народа» наблюдателями были обнаружены отдельные факты, которые могли бы свидетельствовать о вовлеченности председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера в избирательную кампанию.

В ОПОРЕ подчеркнули необходимость решения проблемы регистрации "технических кандидатов» и технологии «клонов» путем введения уголовной ответственности за подкуп кандидата другими участниками политического или избирательного процесса. Так, в №179 также были зарегистрированы два кандидата с одинаковыми фамилиями - Юлия Светличная и Яна Светличная, так как в ЦИК не было никаких правовых оснований не регистрировать двух кандидатов с одинаковыми фамилиями, поэтому ее решения были законными.

«Нарушения, которые наши наблюдатели фиксируют, на текущий момент не угрожают демократическим принципам выборов. Наши наблюдатели не зафиксировали лично, путем непосредственного наблюдения, фактов подкупа избирателей или материального стимулирования граждан поддержать того или иного кандидата или кандидатку», - отметил Клюжев.