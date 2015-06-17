16% украинцев готовы продать свой голос на предстоящих местных выборах менее чем за 200 гривен – опрос

Киев. 17 июня. УНИАН. Большинство украинцев готовы голосовать за денежное вознаграждение на местных выборах осенью этого года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса в рамках совместного проекта «SocioStream AG» и издания «Деловая столица», которые были обнародованы сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«22% оценивают свой голос в пределах 200-300 гривен, 16% ответили, что это может быть меньше 200 гривен и 13,2% оценивают свой голос в 300-500 гривен», - об этом во время пресс-конференции сказала руководитель «SocioStream AG» Елена Бояркина.

В то же время, председатель экспертного совета «SocioStream AG» Александр Медведев акцентировал, что такой ответ респондентов не означает, что они будут голосовать за деньги.

«Здесь нужно сделать акцент, что они не готовы голосовать за деньги, а просто готовы принять их», - сказал он.

В то же время, как показал опрос, 41% респондентов категорически отказываются голосовать за деньги и убеждены, что к предстоящим выборам граждане Украины подойдут со всей ответственностью.

Опрос также показал, что 48% респондентов недовольны результатами деятельности местных депутатов, 38% оценивают их работу удовлетворительно.

69% респондентов выступает за сокращение количества депутатов в местных советах.

Что касается того, когда следует проводить местные выборы, то 54% респондентов считают, что в октябре 2015 года, 27% убеждены, что их стоит отложить до стабилизации ситуации в Украине, а 16% - выступает за скорейшее обновление местной власти.

Опрос проводился 8-13 июня 2015 года. Всего было опрошено 600 человек в возрасте от 18 лет. Респондентами были представители со всех регионов Украины, кроме АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки в целом не превышает 4%.