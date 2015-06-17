Почти 70% украинцев отрицательно относятся к возможному избранию иностранцев мэрами городов – опрос

Киев. 17 июня. УНИАН. 69% граждан Украины отрицательно относятся к возможному избранию иностранцев мэрами украинских городов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией SocioStream AG в рамках партнерского проекта с изданием «Деловая столица», которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Инициативу предоставить возможность иностранцам баллотироваться на должности мэров украинских городов 69% (опрошенных) оценивают отрицательно и считают, что есть достаточно достойных и среди граждан Украины. В то же время 27% считают, что опыт иностранцев будет полезен и внесет положительный вклад в развитие украинских городов», - сказала руководитель компании SocioStream AG Елена Бояркина.

Опрос проводился 8-13 июня 2015 года. Всего были опрошены 600 человек в возрасте от 18 лет. Респондентами были представители всех регионов Украины, кроме АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки в целом не превышает 4%.