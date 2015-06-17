ОПОРА представила интернет-страницу "Рада" о деятельности народных депутатов и партий в парламенте

Киев. 17 июня. УНИАН. Гражданская сеть ОПОРА представила интернет-страницу «Рада», посвященную деятельности партий и народных депутатов Украины в парламенте: http://rada.oporaua.org/ua/

Представила новый проект на пресс-конференции в УНИАН аналитик ОПОРЫ Анастасия Константиновская.

«Главной целью проекта является освещение деятельности партий и депутатов. На этом сайте можно найти информацию о совместимости голосований партий, различные рейтинги, карты всех мажоритарных округов Украины», - отметила аналитик проекта.

Она сообщила, что в разделе об округах уже опубликованы все аналитические материалы мониторинга ОПОРЫ, в частности, это политические карты и отчеты.

Особое внимание Константиновская обратила на «личные кабинеты» народных депутатов: так, в разделе «Цифры и данные» в подразделе «Депутаты» можно найти профайлы всех народных депутатов, как списочников, так и мажоритарщиков.

«Там сосредоточена информация о посещении пленарных заседаний депутатами, как голосовал депутат и за какие законопроекты, его декларация, контакты депутата и его помощников. И можно просмотреть перечень выступлений и их стенограмму», - уточнила аналитик.