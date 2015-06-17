Лишь один из 13 нынешних депутатов-мажоритарщиков Киева посетил все пленарные заседания ВР – мониторинг ОПОРЫ

Киев. 17 июля. УНИАН. Из 13 нынешних народных депутатов-мажоритарщиков, избранных в одномандатных округах Киева, лишь один посетил все пленарные заседания Верховной Рады.

О таком результате мониторинга, проведенного общественной сетью «ОПОРА», на пресс-конференции в УНИАН сообщил общественный консультант организации Андрей Савчук.

Он отметил, что проблема посещаемости пленарных заседаний остается актуальной для нынешнего парламента.

Савчук напомнил, что 27 мая исполнилось полгода от получения полномочий депутатами ВР VIII созыва. В период с 27 ноября по 27 мая украинский парламент работал в течение 48 рабочих дней и провел 63 пленарных заседания.

Савчук сообщил, что все 63 заседания посетил только один депутат – Андрей Ильенко. Вместе с тем он отметил, что еще двое его коллег – Виталий Сташук и Александр Третьяков - тоже отлично выполняли свои депутатские обязанности по посещаемости пленарных заседаний: Сташук пропустил всего 1 заседание, Третьяков – 4 заседания.

Среди наибольших депутатов-прогульщиков, избранных в округах Киева, он отметил: Андрея Билецкого – отсутствовал на 59 из 63 заседаний, Борислава Березу – 23 пропущенных заседания и Евгения Рыбчинского – пропустил 20 заседаний.

Остальные народные избранники в примерно 80% случаев письменно регистрировались в Раде.

Как отметил Савчук, подобная ситуация и с посещаемостью комитетов ВР. Он напомнил, что 4 декабря ВР создала 27 комитетов и Специальную контрольную комиссию по вопросам приватизации. Киевские депутаты-мажоритарщики стали членами 8 из них: Леонид Емец, Ильенко и Александр Супруненко вошли в Комитет по вопросам правовой политики и правосудия; Дмитрий Андриевский и Сташук – Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства; Береза и Виктор Чумак – Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции; Константиновский и Билецкий – Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны; Третьяков и Рыбчинский – Комитет по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью; Владимир Арьев – Комитет иностранных дел; Юрий Левченко – Комитет по вопросам бюджета.

Согласно полученным данным мониторинга, за первые полгода работы Верховной Рады лучше всего принимал участие в заседаниях своего комитета Третьяков – все 100%. Близкими являются показатели Сташука - 92%, Андриевского – 92% и Емца – 90%. Самая низкая активность в комитетах, по словам Савчука, у Билецкого – 4% (посетил всего 1 заседание из 25) и Супруненко, который посетил лишь 2/3 заседаний своего комитета. Остальные же депутаты пропустили от 3 до 5 заседаний комитетов, что можно оценивать как достаточно высокая активность.

Мониторинг показал, что за полгода деятельности ВР депутатами-мажоритарщиками из Киева было подготовлено и зарегистрировано в парламенте около 259 законодательных актов, что составляет почти 9% от всех законодательных инициатив, которые были зарегистрированы в ВР. Но, как отметил представитель ОПОРЫ, в законодательной деятельности базовым подходом должно быть качество принятых инициатив и предложений, а не их количество. Озвучив это, Савчук проинформировал, что больше всего среди столичных депутатов к разработке законопроектов и проектов постановлений приобщились за время работы нынешнего парламента: Левченко (111 или 43% от всех законопроектов при авторстве депутатов-мажоритарщиков), Ильенко (94 или 36%), Третьяков (50 или 19%). Менее активны были в этом вопросе: Чумак - приобщился к разработке 26 проектов, Емец - 25, Береза -17, Сташук -14, Арьев - 13 и Андриевский -13. Меньше всего приобщился к законотворческой деятельности Супруненко – только к 2-м проектам документов.

Савчук также сообщил, что согласно данным мониторинга, из депутатов-мажоритарщиков Киева больше всего выступлений в парламенте Левченко (96 выступлений). К наиболее активным ораторам нового созыва также входят: Ильенко (38 выступлений), Емец (36).

Ни разу не высказывал свою позицию в парламенте Билецкий, а Константиновский и Рыбчинский – выступили лишь по 1 разу.