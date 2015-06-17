Украинские фотографы обсудили итоги конкурса World Press Photo 2015

Киев. 17 июня. УНИАН. Украинские фотографы на круглом столе, организованном в пресс-центре УНИАН, обсудили итоги престижной ежегодной премии в области медийной фотографии World Press Photo 2015.

Участники круглого стола обсуждая тему «World Press Photo: подходы и принципы отбора работ на конкурс медийной фотографии» выразили обеспокоенность, что на конкурсе Украину представлял 51 фотограф, но среди них лауреатов не было.

Координатор конкурса World Press Photo Микаэл Димитрий Бройнвелс отметил, что организация является независимой и непредвзятой в проведении конкурса. Он напомнил, что последний раз от Украины среди главных победителей был фотограф Глеб Гаранич в 2009 году с работами о войне в Грузии.

“World Press Photo является конкурсом, который показывает, что произошло в мире за этот год. Очень важно, что тематика, которая происходит тут в Украине, была представлена на конкурсе”, - сказал Бройнвелс, отметив, что в мире кроме событий в Украине, важное значение имели события, связанные с распространением лихорадки Эбола в Африке, действиями радикальных исламистов из “Боко Харам” или войной в Секторе Газа.

По его словам, для организации очень важно, что ее считают надежной и такой, которая пользуется доверием.

“Мы являемся независимыми, и поэтому нет никого, никакой организации, либо страны, либо стороны, которые могли бы как-то влиять на проведение конкурса или на его правила, или на то, какие категории представлены или на процесс формирования жюри”, - добавил Бройнвелс.

Кроме того, он добавил, что на конкурс поступили работы от более 5600 фотографов со 132 стран мира.

Американский фотограф украинского происхождения Джозеф Сивенький выразил мнение, что было бы неплохо, чтобы среди членов жюри были представители Украины.

Вместе с тем, штатный фотограф Assosiated Press Ефрем Лукацкий считает, что на конкурсе жюри не учитывают риск фотожурналистов, на который они идут при освещении событий в особенности в условиях войны и гарячих точках. В частности, он обратил внимание, что украинские фотографии с Донецкого аэропорта остались без должного внимания.

Украинский фотограф Виктор Марущенко, который возглавляет свою собственную авторскую школу фотографии считает, что украинским фотографам необходимо менять подходы в собственном отношении к работе и достижению необходимого результата.

“События в нашей стране очень сильно активизировали журналистскую фотографию, и я считаю, что ребята, которые снимали и Майдан, и войну, они выросли не только фотографически, но и граждански. Это большой с их стороны подвиг, создать такой большой массив фотографий, и безусловно нужна определенная сатисфакция. Но сразу же, на первом этапе, мы столкнулись с таким конфликтом, который сегодня существует между мировой фотографией и нашим достаточно низким уровнем, который есть у нас. То есть, фотография сегодня так сильно изменилась, и настолько усложнилась, что просто выдавать фотографии с событий, этого мало”, - отметил Марущенко.

В частности, он выразил мнение, что украинские фотографы, снимая событийную фотографию на Майдане, или на Донбассе, не развивают дальше тематику, не уделяют внимание осмысливанию всех событий и сторон в композиции. По его мнению, фотографы должны работать с образами. “Если мы говорим о журналистике двадцатого века и журналистике сегодняшней, безусловно появляется больше образов, чем прямых фотографий, и это влияние абсолютно нужно учитывать. Сегодня взаимодействие между образами и прямой фотографией, оно очевидно”, - отметил он.

Фото мероприятия в УНИАН: http://photo.unian.net/rus/themes/57906