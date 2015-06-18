Киев. 18 июня. УНИАН. Группа экспертов по защите прав потребителей подаст в парламент законопроект об отмене моратория на проверки для отдельных видов бизнеса, продленного Кабинетом министров Украины в начале января и действующего до 1 июля.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Луценко на пресс-конференции в УНИАН.

«В ближайшее время мы подадим этот законопроект и надеемся, что он будет иметь устойчивую форму и сам себя защитит», - сказал он.

Присутствующий на пресс-конференции заместитель председателя правления Союза потребителей Украины Олег Цильвик подчеркнул, что введение моратория негативно сказалось на защите прав потребителей, а процент удовлетворения жалоб упал с 70% до 30%.

«Заместитель министра экономического развития и торговли ранее говорил, что мораторий будет продлен. Единственный выход для нас сегодня - подать альтернативный законопроект, чтобы исключить хотя бы какой-то сегмент из-под действия этого моратория. Когда уже нарушены конституционные права потребителя, должно быть реагирование, должно реагировать государство. Не делайте плановые проверки. Делайте проверки по жалобе потребителя именно на том субъекте, на который пожаловались», - отметил он.

По словам директора «Института Медиа Права» и эксперта Реанимационного пакета реформ (РПР) Тараса Шевченко, также присутствовавшего на пресс-конференции, альтернативный законопроект предлагает возобновить проверки отдельных видов хозяйственной деятельности.

«РПР поддерживает мораторий с исключениями. Не может быть моратория, который отменяет проверки полностью, не предусматривая исключений в самых важных сферах, касающихся защиты прав потребителей, антитабачной тематики, архитектурного контроля и некоторых других сфер», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в начале января продлил на полгода действие моратория на проверки всех субъектов хозяйствования, кроме фискальных проверок, который был введен в августе 2014 года.

Министерство экономического развития и торговли планирует обязать контролирующие органы публиковать на своих сайтах перечень объектов проверки, а также размещать информацию обо всех проведенных проверках субъектов хозяйствования в специальной автоматизированной системе.

Фото-новости: http://photo.unian.net/rus/themes/57919