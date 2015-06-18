Transparency Inernational начала региональный проект по выявлению коррупционных действий со стороны местных чиновников

Киев. 18 июня. УНИАН. Организация Transparency Inernational Украина запустила региональный проект по выявлению коррупционных действий со стороны местных чиновников.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил ее исполнительный директор Алексей Хмара.

Он отметил, что так называемый конфликт интересов (противоречие между личными интересами чиновника и его служебными полномочиями) является одним из элементов коррупции.

"Общественные активисты исследовали это явление в отдельных регионах Украины и пришли к неутешительному выводу - круговая порука в регионах тотальная, а само явление "конфликт интересов" в Украине широко распространен. Ведь это так легко для личного обогащения во время проведения государственных закупок из перечня поставщиков выбрать собственную фирму или фирму своего родственника. Поэтому такое явление следует ликвидировать для реального очищения органов власти", - сказал Хмара.

В частности, как сообщил аналитик Transparency Inernational Украина Александр Калитенко, в Белой Церкви Киевской области выявлено, что из 155 госслужащих горсовета 56 имеют прямую или косвенную связь с бизнесом в городе; в Хмельницком горсовете выявлено 19 "конфликтов интересов» в деятельности депутатов; в Черкасской - 8.

Продолжая тему, Хмара подчеркнул, что новосозданная структура - Антикоррупционное бюро - по своей сути является полезной, но неизвестно, когда она заработает, поскольку пока не имеет помещения.

Кроме того, аналитик выразил убеждение, что отечественным законотворцам надо усилить ответственность за коррупционные действия чиновников.

"Мы готовы выявлять "конфликт интересов" по всей Украине и помогать местным активистам бороться с ним. Мы планируем продолжить документирование этого явления в ближайшее время в Виннице, Сумах, Днепропетровске, Одессе, Львове, Закарпатье", - отметил Хмара.