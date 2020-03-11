Врачи рекомендуют использовать декаметоксин для профилактики инфицирования коронавирусом - исследование (видео, фото)

В лабораторных условиях были проведены исследования противовирусной активности препарата "Декасан", который содержит антисептик декаметоксин, относительно прототипного штамма коронавирусов.

Киев. 11 марта. УНИАН. Украинские врачи представили рекомендации по использованию декаметоксина в качестве профилактического средства против коронавирусной инфекции.

Исследование, подтверждающее возможность применения этого антисептика в качестве профилактического средства, медики представили во время пресс-конференции в УНИАН.

По мнению доктора медицинских наук, заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Винницкого НМУ им. Пирогова Валентина Ковальчука, панические настроения относительно угрозы возникновения эпидемии коронавирусной инфекции связаны с отсутствием четкой информации о способах уничтожения ее возбудителей.

"Единственная понятная рекомендация касается спиртосодержащих дезинфектантов, растворяющих липидную оболочку, которую имеют коронавирусы ... Однако концентрированные растворы спиртов неприменимы на слизистой оболочке верхних дыхательных путей", - отметил он и добавил, что арсенал антисептических средств не только в Украине, но и во всем мире, является устаревшим и малоизученным относительно их профилактической эффективности при эпидемиях вирусных заболеваний.

По словам заведующей кафедрой вирусологии Нацакадемии последипломного образования им. Шупика, профессора Ирины Дзюблик в течение декабря 2019 года и в феврале 2020 года на кафедре вирусологии в лабораторных условиях были проведены исследования противовирусной активности препарата "Декасан", который содержит антисептик декаметоксин, относительно прототипного штамма коронавирусов - вируса инфекционного бронхита птиц.

"Мы изучали коронавирусы инфекционного бронхита птиц, потому что это прототипный штамм - он имеет те же свойства, что и 50 других типов ... Сегодня известно 7 коронавирусов человека ..., но для их исследования нам нужны специальные условия в лаборатории, которых в Украине нет", - пояснила она.

По словам Дзюблик, результаты исследования показали, что "Декасан" проявляет выраженную вирулицидную активность, подавляет размножение вирусов и не является токсичным для клеток, на которых проводилось исследование.

"Обнаруженные свойства "Декасана" позволяют рекомендовать его для профилактики коронавирусной инфекции с целью воздействия на вирус, который находится вне клетки. Пока мы уже имеем основу для того, чтобы перейти к следующему этапу изучения: свойственна ли "Декасану" действительно антивирусная активность и будет ли он влиять именно на тот вирус, который находится в клетке, если человек инфицирован", - отметила она, уточнив, что результаты соответствующего исследования были отправлены в Министерство здравоохранения.

В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением технологий лечения неспецифических заболеваний легких Александр Дзюблик рассказал, что, согласно исследованию, декаметоксин можно использовать взрослым следующим образом: с целью предупреждения передачи коронавируса контактным путем регулярно обрабатывать руки его раствором в концентрации 0,2-0,25 мг/мл; для защиты слизистой оболочки глаза - капать в глаза по 2-3 капли раствора в концентрации 0,2 мг/мл 4-6 раз в сутки в течение периода эпидемиологической опасности; для защиты слизистой носа и ротовой оболочки - полоскать полость рта раствором (0,2 мг/мл) 2-3 раза в день (после этого не есть и не пить в течение часа) и закапывать по 3-5 капель в каждый носовой ход 2-3 раза в день; для защиты дыхательных путей - делать ингаляции с Декасаном в контейнерах по 2 мл c помощью небулайзера 2 раза в сутки.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Нацакадемии последипломного образования им. Шупика Александр Дуда отметил, что в зоне риска, прежде всего, находится медперсонал и все, кто контактируют с больными.

По его словам, это семейные врачи, провизоры в аптеках, ЛОР-врачи, врачи-инфекционисты, стоматологи, эндоскописты, а также пограничники, которые первыми контактируют с гражданами, прибывшими в страну.

По мнению врачей, именно этим категориям людей необходимо выполнять рекомендации по применению декаметоксина для профилактики коронавируса.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/94385-press-konferenciya-v-unian-koronavirusnaya-infekciya-v-ukraine-realnaya-ugroza-opasnosti-obrashchenie-professionalnoy-medicinskoy-obshchestvennosti-k-glavnogo-sanitarno-epidemiologicheskogo-vracha-ukrainy.html