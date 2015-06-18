Нужно переходить к новой формации исторического образования в Украине – эксперт

Киев. 18 июня. УНИАН. Образовательный процесс в Украине нужно менять и переходить к новой формации, в частности, исторического образования.

Такое мнение во время круглого стола в УНИАН высказала общественный деятель Елизавета Богуцкая.

«Мы толчем воду в ступе в образовательном процессе. Нужно его менять... Потому что мы, скажем, историю преподаём как политический инструмент. Каждое государство придает ей некую политическую окраску. В нашей стране есть набор историй и в каждой области, в каждом регионе есть история где есть свои герои», - добавила она и подчеркнула, что в Украине должна быть новая формация учителей.

В свою очередь, руководитель образовательных программ ЦГП «Альменда» Валентина Потапова отметила, что историческое образование, «всегда было оружием».

«Сегодня это достаточно весомое оружие. Украина должна обратить особое внимание на то, как это оружие используется в других странах против Украины и как оно используется Украиной для защиты своих интересов. Историческое образование в РФ, базируется на постсоветской парадигме. Украина же выбрала для себя вектор, который строится на европейских ценностях, где основной ценностью являются права человека. Сегодня мы должны были бы увидеть, что после Майдана содержание исторического образования достаточно серьезно меняется», - сказала она.

В свою очередь организатор конкурса разработок уроков «18.05 Право на память» Олег Охредько отметил, что, проанализировав учебники по истории для школьников, по которым сейчас учатся дети, можно проследить то, что «территория Крыма не рассматривается в учебниках, как территория Украины».

«Это, возможно, и стало одной из предпосылок, почему так легко произошла оккупация Крыма», - добавил он.

Участники круглого стола также пришли к выводу, что нужно прийти к единым ценностям и стандартам в историческом образовании, не прибегая к двойным стандартам, а также переходить к созданию экспертных групп, чтобы вместе с министерством образования, работать над учебными программами.