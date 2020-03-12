На местных выборах от «Слуги народа» смогут баллотироваться нынешние депутаты от других партий, но их будет немного - Корниенко (фото, видео)

В начале апреля партия «Слуга народа» представит стратегию избирательной кампании.

Киев. 12 марта. УНИАН. Осенью на местных выборах от партии «Слуга народа» смогут баллотироваться нынешние депутаты местных советов, избранные от других партий, но их будет немного.

Об этом председатель партии «Слуга народа», народный депутат Александр Корниенко сообщил во время пресс-конференции в УНИАН на тему: "Местные выборы 2020: старт работы предвыборного штаба партии "Слуга народа" по Киевской области".

Он отметил, что не будет установлен полный запрет на баллотирование нынешних депутатов местных советов от партии «Слуга народа», как это было во время парламентской избирательной кампании. При этом Корниенко отметил, что определенные ограничения будут, но их будет немного.

«Такой перезагрузки - с несуществующей партии власти в новую партию власти - от Ющенко в «Батькивщину», из «Батькивщины» - в Партию регионов, из Партии регионов – в «БПП» - мы хотим избежать», - подчеркнул председатель партии.

Корниенко отметил, что «Слуга народа» ставит своей целью по результатам местных выборов привести в органы местного самоуправления команду, которая будет продолжать «курс президента Владимира Зеленского, курс человекоцентричности, курс на то, чтобы все потребности людей удовлетворялись ...».

По словам Корниенко, местные выборы - «это история, ближе к людям, она локальная, поэтому говорить о 100% новых, неизвестных людей - это вопрос дискуссионный». По его словам, в частности, в Киевской области в небольших общинах возникает вопрос: есть ли там вообще потенциал для такой полной перезагрузки.

«Будем искать тех людей, которые, с одной стороны, что-то достигли, а с другой - не должны ассоциироваться с нечестными подходами ...», - подчеркнул председатель партии.

Он отметил, что в начале апреля партия «Слуга народа» представит стратегию избирательной кампании.

В свою очередь народный депутат от «Слуги народа», политический куратор местных выборов в Киевской области Артем Культенко отметил, что в Киевской области партия планирует провести условные праймериз.

В частности, на следующей неделе будет открыт сайт, на котором граждане смогут предлагать кандидатуры людей, которых они хотят видеть депутатами местных советов, мэрами, председателями ОТГ.

«Мы это делаем для того, чтобы никто не ездил в Киев, не пробовал где-то, с кем-то договориться», - сказал Культенко.

По его словам, будет максимально прозрачный процесс, чтобы люди могли сами инициировать отбор претендентов. При этом Культенко отметил, что в партии не будет никаких «договорняков», в кандидаты будут отбирать честных, порядочных людей, которые имеют определенные достижения.

Он уточнил, что предлагать претендентов можно будет до 1 мая.

В то же время народный депутат от «СН», другой политический куратор местных выборов в Киевской области Александр Дубинский отметил, что в партии будут созданы предохранители, чтобы было невозможно представить кандидатуры «слева».

Он отметил, что желающие стать кандидатами от «Слуги народа» на выборах в органы местного самоуправления должны сначала отправить подписные листы с фамилиями, номерами телефонов и адресами людей, которые их рекомендуют. Дубинский добавил, что партийный штаб будет выяснять, действительно ли эти люди ставили подписи в поддержку будущего кандидата.

«Такой подход не позволит соискателям нанять двух студентов, которые будут собирать подписи за 50 гривен ... Это не получится, потому что мы позвоним каждом подписанту и спросим: «Знаете ли вы Василия Петровича, и откуда вы его знаете?»», - сказал Дубинский.

По его словам, цель такого подхода - чтобы люди, которые будут баллотироваться, были известны на местах.

Дубинский отметил, что сначала такой подход к избранию кандидатов будет применен в Киевской области, но возможно партия захочет применить его по всей Украине.

«Мы хотим, чтобы в каждом избирательном округе в Киевской области появилось публичное лицо, политический лидер, который будет вести за собой людей в округе, его будут знать местные избиратели ...», - сказал депутат.

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможного баллотирования от партии «Слуга народа» на местных выборах людей, которые ранее были членами других партий, Дубинский сказал: «Специфика украинской политики на местах была в том, что люди, желающие работать, должны были быть в партии власти». По его словам, сложилось так, что многие люди, которые работают на должностях в местных органах власти, «были членами Партии регионов, а потом вдруг стали членами партий «БПП», «Народный фронт». Как добавил Дубинский, что важно учитывать, занимали ли они должности в руководстве этих партий, выполняли ли задачи по подкупу избирателей, участвовали ли в коррупционных схемах, ведь при таких обстоятельствах они не будут баллотироваться от партии «Слуга народа».

«Бывший мэр Ирпеня Карплюк не может быть участником этого избирательного процесса от нашей партии по причине абсолютной «зашкварености», - привел пример Дубинский.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/94427-press-konferenciya-v-unian-mestnye-vybory-2020-start-raboty-predvybornogo-shtaba-partii-sluga-naroda-po-kievskoy-oblasti.html