Компания Cisco проведет конкурс среди IT-стартапов для развития рынка информационных технологий в Украине

Киев. 19 июня. УНИАН. Ведущий производитель в области информационных технологий компания Cisco объявила о проведении конкурса Re-Charge IT среди украинских IT-специалистов с целью развития рынка системной интеграции в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава представительства Cisco в Украине Олег Боднар.

«Наша инициатива Re-Charge IT связана с задачей актуализировать потребности в новых специалистах, отобрать их и с этими новаторами пройти путь подготовки к новым решениям и технологиям, к использованию IT-инструментов по-новому», - сказал Боднар.

По его словам, в ходе проведения конкурса отобранные команды кроме повышения уровня знаний в сфере IT также пройдут обучение различным техникам продаж и бизнес-планированию.

Присутствующий на пресс-конференции менеджер по работе с партнерами представительства Cisco в Украине и руководитель проекта Re-Charge IT Дмитрий Швец отметил, что конкурс будет проходить в пять этапов. По окончании конкурса победитель получит возможность вложить 100 тыс. долл. от Cisco в развитие своей компании. Участники, занявшие второе и третье места, получат на те же цели по 50 тыс. долл.

«Мы хотим помочь новому поколению системных интеграторов изменить представление об IT как о затратной части», - отметил Швец.

При этом он добавил, что завершение конкурса и объявление троих победителей запланировано на февраль 2016 года.

«Окончание конкурса не означает окончание сотрудничества, это только начало», - сказал руководитель проекта Re-Charge IT, добавив, что проведение подобных конкурсов также позволит Cisco расширить свою партнерскую сеть.

Как сообщал УНИАН, согласно докладу «Глобальный отчет о развитии информационных технологий - 2015», составленному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Украина заняла 71-е место в мире по уровню развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), поднявшись за год на 10 позиций по сравнению с прошлогодним показателем (в 2014 году в этом рейтинге Украина занимала 81-е место). При формировании рейтинга организация рассчитала Индекс сетевой готовности, который характеризует уровень развития ИКТ в 143 странах мира.

Справка УНИАН. Компания Cisco – один из мировых лидеров в области информационных технологий. Чистый объем продаж компании в 2014 финансовом году составил 47,1 млрд долл. Штаб-квартира Cisco находится в Сан-Хосе (США). Компания имеет представительство в Украине.