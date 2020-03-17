Украинский стартап Infinity Foods готов доставлять еду длительного хранения “Новой почтой” и курьерами и рассматривает возможность доставки дронами в условиях карантина (фото, видео)

Компания Infinity Foods изготавливает еду длительного хранения для экстремальных условий.

Киев. 17 марта. УНИАН. Украинская компания Infinity Foods готова доставлять сублимированную еду длительного хранения “Новой почтой” и курьерской доставкой Glovo, а также рассматривает возможность доставки продуктов дронами в условиях карантина, введенного из-за коронавируса в Украине.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН основатель компании Infinity Foods Максим Ткаченко, стартап готов увеличивать объемы производства, чтобы удовлетворить потребности украинцев в натуральной еде длительного хранения.

“Сейчас завод настроен на мощность тысяча пачек в сутки. В течение двух недель мы можем перейти на мощность 10 тыс. пачек в сутки, а через два-три месяца поставить дополнительное оборудование и производить уже 50 тыс. пачек продукции в сутки”, - сказал он.

Как рассказал Ткаченко, Infinity Foods изготавливает еду “для космонавтов” - сублимированную пищу высокого качества из украинского сырья, которая сохраняет до 97% полезных веществ, без красителей и консервантов. По его словам, срок хранения такой продукции достигает 5 лет, а упаковка выдерживает практически любые испытания.

“Такая пища хорошо подходит для создания резервных запасов у себя дома. Сублимированная еда разработана для экстремальных условий – для полярников, космонавтов и военных. Мы лишь усовершенствовали технологию и сделали ее недорогой. И самое главное – мы очень долго работали над рецептурой, поэтому можем предложить действительно вкусную еду”, - сказал он.

В ассортименте компании - сублимированные супы (гороховый, чечевичный и борщ), вторые блюда, а также десерты и снеки. Infinity Foods предлагает как полностью веганские продукты, так и блюда с сублимированным мясом. Порция рассчитана на взрослого человека, также есть семейные упаковки. Цена стартует от 60 грн, при этом компания готова предоставлять скидки - например, 30% скидки при покупке 10 порций.

“Сейчас вся рассылка доступна “Новой почтой”, мы также подписали договор с Glovo и хотели бы отработать доставку дронами. Вся еда очень легкая - пакетик весит 20 грамм - и идеально подходит для доставки дронами. Мы готовы уже сейчас начать сотрудничество со всеми желающими доставлять нашу еду по воздуху”, - подчеркнул представитель входящей в состав Infinity Foods компании Moohii Илларион Карнаух.

По его словам, такие условия доставки идеально подходят для людей, находящихся в самоизоляции из-за коронавируса, ведь дрон может доставить продукты на любой этаж и исключает необходимость контактировать с людьми.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, закрытие авиасообщения, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.

Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/94589-press-konferencii-v-unian-na-temu-kompaniya-infinity-foods-gotova-obespechit-grazhdan-ukrainy-sublimirovannoy-pishchey-na-neskolko-mesyacev-v-razlichnyh-ekstrennyh-situaciyah.html