В Херсонской области на местных выборах от «Слуги народа» смогут баллотироваться члены других партий, однако все кандидаты пройдут праймериз, публичные дебаты и детектор лжи (фото, видео)

С сегодняшнего дня начал работу сайт, на котором можно подать кандидатуру для участия в местных выборах от «Слуги народа» в Херсонской области.

Киев. 17 марта. УНИАН. В Херсонской области на местных выборах от «Слуги народа» смогут баллотироваться члены других партий, однако все кандидаты пройдут праймериз, публичные дебаты и детектор лжи.

Об этом сообщили политический куратор местных выборов в Херсонской области, народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский и председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Местные выборы 2020: старт работы предвыборного штаба партии «Слуга народа» в Херсонской области».

Дубинский сообщил, что с сегодняшнего дня начал работу сайт https://www.zekomandaregion.kherson.ua, на котором можно подать кандидатуру для участия в местных выборах от партии, и отметил, что впервые он будет протестирован на выдвижении кандидатов на должность мэра Херсона.

По словам народного депутата, громада, которая выдвигает кандидата, или он сам должен подать свой план действий и стратегию, предоставить факты поддержки со стороны общества - подписи людей и рекомендательные письма с мест работы, а затем партия рассмотрит анкеты и проведет собеседование с кандидатом.

«Фактически, это возможность местных громад предложить своего кандидата, дать ему рекомендации и подписи в его поддержку для того, чтобы это был ваш кандидат, чтобы мы его вам не привозили из Киева и не сбрасывали на парашюте из Херсона, из администрации или из Верховной Рады, а для того, чтобы это был человек, которого будут воспринимать в первую очередь херсонцы, который понимает проблемы города и который сможет решать их эффективно», - пояснил он.

В свою очередь, Гусев отметил, что идея такой системы выдвижения кандидатов заключается в том, чтобы дать возможность честным и порядочным людям попасть на должности городских голов, депутатов различных уровней органов местного самоуправления и «продолжать изменять страну, как это началось после выборов президента».

«Мы не предлагаем кого-то, мы не делаем каких-то теневых договоренностей. Мы предлагаем вместе с громадой выбрать этого человека, чтобы он прошел праймериз и получил поддержку людей. Это должен быть человек - мэр от общества. Для этого работает сайт, и это, фактически, первое в Украине публичное выдвижение мэра на местных выборах, которое происходит за все годы независимости», - отметил политический куратор местных выборов на Херсонщине.

По словам Дубинского, от партии может быть выдвинут и человек, который не является ее членом и от которого не будут требовать вступления в ряды «Слуги народа». Он добавил, что в случае, если кандидат, который захочет выдвигаться от «Слуги народа», будет членом другой политической силы, то этот вопрос будет решаться вместе с местной громадой.

«... Этот человек должен пройти праймериз и защитить свою стратегию видения города и доказать, что он хочет выдвигаться именно от партии «Слуга народа» и объяснить, почему он хочет идти от «Слуги народа», являясь членом другой партии ... Мы же ищем людей, ищем специалистов, менеджеров, которые смогут вывести город на европейский уровень жизни и предоставления услуг населению. Поэтому это будет первым критерием - программа, стратегия и поддержка громады...», - подчеркнул он, отметив, что речь не идет о каких-то коалициях или совместных выдвижениях кандидатов с другими партиями.

Народный депутат добавил, что «Слуга народа» предложит и нескольких своих кандидатов, которые наравне с другими должны будут пройти праймериз.

«Я буду рекомендовать провести публичные дебаты для того, чтобы громада города в онлайн-режиме оценила, чья стратегия и аргументы более убедительны, чтобы наиболее профессиональный и порядочный человек был делегирован от партии на должность городского головы и, возможно, на другие должности местного самоуправления», - отметил Гусев.

Председатель ОГА также добавил, что Херсонщина - единственный регион, в котором введено прохождение детектора лжи при отборе руководителей в структурные подразделения ОГА. По его словам, кандидаты на местных выборах от «Слуги народа» также будут проходить такую проверку.

По словам Дубинского, такой публичный механизм выдвижения кандидатов, с одной стороны, будет прозрачным, а с другой - позволит выбирать из различного количества поданных анкет кандидатов.

«И вы не будете сталкиваться с требованием от партии - «это будет наш кандидат и вы за него голосуете», а мы не будем продавать эту должность ..., такого не будет! Этот инструмент и для нас является оружием, и для вас - оно такое обоюдоострое, потому что оно нас всех сажает в одну лодку, и мы должны плыть для победы», - отметил он.

Дубинский также отметил, что в ближайшее время «СН» представит избирательный штаб в Херсонской области и начнет выстраивать партийную структуру на местах.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/94598-press-konferenciya-v-unian-na-temu-mestnye-vybory-2020-start-raboty-predvybornogo-shtaba-partii-sluga-naroda.html