«Глобальный договор ООН», IT-компания Powercode и Европейская ассоциация программной инженерии предлагают медицине диджитал-помощь в борьбе с коронавирусом (видео)

Powercode обещает грант в размере 100 тыс. долл. или 100% скидки на реализацию проектов в рамках этой инициативы.

Киев. 18 марта. УНИАН. Инициатива Организации Объединенных Наций «Глобальный договор ООН», IT-компания Powercode и Европейская ассоциация программной инженерии предлагают программную помощь медицине в борьбе с коронавирусом.

Об этом заявили на пресс-конференции в УНИАН «СТОП коронавирус. Старт кампании по разработке диджитал-помощи в борьбе с недугом» глава правления сети «Глобального договора ООН» в Украине Татьяна Сахарук и основатель Powercode, глава Европейской ассоциации программной инженерии Владислав Савченко.

«Глобальный договор ООН» вместе с компанией Powercode и Европейской ассоциацией программной инженерии предлагают диджитал-помощь в борьбе с этим недугом (коронавирус – УНИАН). Мы обращаемся к представителям медицинских заведений и просим предоставить информацию касательно того, какое программное обеспечение сможет улучшить эпидемиологическую ситуацию в мире», - сообщили участники пресс-конференции.

Powercode предлагает также финансирование проектов, предложенных в рамках этой инициативы.

«Компания Powercode хочет предоставить грант в размере 100 тыс. долл. или скидку до 100% на реализацию проектов в рамках этой инициативы», - заявил Савченко.

Представитель "Глобального договора ООН" обратила особое внимание на необходимость коммуникации регионов и создания единой платформы обмена информацией.

«Есть разные сигналы из разных областей, но нет целостного понимания, чего не хватает в регионах, поэтому мы хотели бы увидеть решение проблемы в рамках этого проекта. Возможно, нужно собрать информацию на одной платформе и запараллелить все процессы», - сказала она.

Также участники конференции акцентировали внимание на проблеме нехватки в Украине аппаратов поддержки органов дыхания и возможностях улучшить коммуникацию внутри государства в этом вопросе.

«Если мы столкнемся в массовой эпидемией в Украине, то нам просто не хватит таких аппаратов. И возможно, здесь нужно было бы объединить информацию о наличии таких аппаратов в разных регионах, чтобы можно было реагировать быстрее и помогать всем людям, которые в этой помощи нуждаются», - сказала Сахарук.

Кроме этого, глава Европейской ассоциации программной инженерии выступил за объединение бизнеса в противостоянии эпидемии коронавируса.

«Мы обращаемся к бизнесу, потому что в объединении сила. Поэтому мы призываем объединиться вокруг проблемы и выступить единым фронтом против нее», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, американская технологическая компания Facebook инвестирует 100 млн долл. для поддержки 30 тыс. представителей малого бизнеса в более 30 странах мира в условиях эпидемии коронавируса.

По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 006 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавируса COVID-19. Количество умерших возросло до 7 948 человек. В то же время выздоровели от недуга 81 950 человек.

В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых летальные.

Справка УНИАН. «Глобальный договор ООН» - инициатива ООН, направленная на поощрение социальной ответственности бизнеса и предоставление отчётов об осуществлении такой политики.

Powercode – украинская аутсорсинговая IT-компания полного цикла интернет и мобильной разработки.