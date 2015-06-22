В БПП прогнозируют, что в четверг ВР примет законопроект о местных выборах во втором чтении

Киев. 22 июня. УНИАН. На сегодняшний день есть все шансы на то, чтобы в следующий четверг Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о местных выборах.

Об этом сегодня во время круглого стола в УНИАН сказал народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко.

Он отметил, что поправки в этот законопроект, который был принят в первом чтении, будут собираться до этой пятницы включительно, но в настоящее время, по его словам, в профильный комитет ВР не поступила ни одна поправка.

«Пока нет ни одной правки, но я думаю, что половина правок пойдет к нам в среду-четверг и, возможно, в пятницу к концу дня. Планируется предварительно, что в следующий вторник пройдет заседание комитета на котором будут рассмотрены эти поправки, будут составлены таблицы и после этого, по предварительным договоренностям, мы выходим в следующий четверг на голосование закона во втором чтении», - сказал он.

Денисенко также отметил, что после его общения с представителями разных фракций, можно сделать вывод, что «по состоянию на сегодняшний день, нет ни у кого желания валить этот законопроект».

«Нет ни у кого желания заваливать комитет тысячами правок, ибо мы знаем, что есть такая технология, когда вносится несколько тысяч правок и просто физически невозможно в короткие сроки их все рассмотреть... В парламенте есть абсолютно конструктивный настрой: есть желание этот закон принимать на следующей неделе. Поэтому я думаю, что те опасения, которые несмотря ни на что, все еще существуют, что будет попытка завалить его во втором чтении, надеюсь, не оправдаются. Есть все шансы на то, чтобы мы его проголосовали во втором чтении на следующей неделе», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада приняла проект закона о местных выборах №2831-3, которым предусмотрено участие в местных выборах партий и блоков. Депутаты также проголосовали за сокращенную процедуру подготовки данного законопроекта ко второму чтению.