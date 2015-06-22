Представители фармрынка обеспокоены вмешательством силовых структур в процесс регистрации препаратов

Киев. 22 июня. УНИАН. Фармацевтические ассоциации Украины совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) обеспокоены тем, что силовые структуры имеют возможность отменять решения государственных органов о регистрации лекарственных средств, и призывают власти урегулировать этот вопрос.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил исполнительный директор Ассоциации представителей международных фармацевтических производителей AIPM Ukraine Владимир Игнатов.

«Под вопрос силовые структуры Украины начали ставить сам процесс государственной регистрации лекарственных средств. За регистрацию лекарственных средств по украинскому законодательству отвечает Министерство здравоохранения и экспертные центры… Если в этот процесс государство хочет внести какие-то изменения, об этом просто надо сообщить участникам рынка. Потому что мы видим для себя системный риск, если любая регистрация из 11,5 тысячи препаратов, которые сейчас остались на рынке, может быть отменена силовыми структурами», - сказал он.

По словам Игнатова, одним из примеров таких действий силовых ведомств стало обвинение компании «Такеда Украина» в неправомерной регистрации препарата. При этом он сказал, компания не уполномочила участников конференции предоставлять информацию о деталях этого дела.

Игнатов также подчеркнул, что участники фармацевтического рынка сегодня работают в условиях усиления фискального давления, которое заключается, в частности, в большом количестве проверок и увеличении налогообложения. Кроме того, в ходе проверок силовые ведомства изымают большое количество документации, поэтому, по словам Игнатова, государство должно обеспечить конфиденциальность полученной силовиками информации.

Присутствовавший на пресс-конференции президент Ассоциации производителей лекарств Украины Петр Багрий добавил, что силовые структуры не имеют права принимать решение об отмене государственной регистрации препаратов. Их участие должно допускаться только на этапе, когда предприятие проходит эту процедуру, но никак не после получения свидетельства о регистрации.

«Мы не против того, чтобы они вмешивались. На этапе регистрации – пожалуйста… Но после того, как она была пройдена и производитель получил свидетельство о государственной регистрации и начал производство, оно не должно останавливаться таким способом», - подчеркнул Багрий.

Исполнительный директор Комитета по вопросам здравоохранения Европейской Бизнес Ассоциации Наталья Сергиенко, которая также присутствовала на пресс-конференции, отметила, что ассоциация разделяет беспокойство представителей фирмбизнеса. По ее словам, в условиях, когда система здравоохранения Украины находится в процессе реформирования, регистрация лекарственных средств не должна становиться фактором риска для украинских и иностранных производителей.

Также присутствовавший на пресс-конференции исполнительный секретарь Ассоциации индийских фармацевтических производителей IPMA Георгий Лидвинский добавил, что проблемы с государственной регистрацией препаратов, которая может быть в любой момент отменена, делают украинский рынок ненадежным и, как следствие, непривлекательным для иностранных производителей.

«Люди без опыта, без специальных знаний, без научных исследований делают вывод (об отмене регистрации препарата – УНИАН). Мы растеряны и хотим узнать, что происходит, чтобы нам просто дали ответы как иностранным производителям, как планировать свою деятельность, чем руководствоваться – намерениями правительства или практикой правоохранительных органов», – сказал он.

Игнатов отметил, что рынок ожидает от правительства объяснения действий силовых органов, а также решения о четком распределении обязательств Минздрава и силовых структур. Кроме того, по его словам, необходимо четко гарантировать, что пройденная госрегистрация препарата не сможет быть незаконно отменена.

Как сообщалось, в середине июня фармацевтическая компания «Такеда Украина» заявила о необоснованности обвинений в неправомерной регистрации препарата «Актовегин» как лекарственного средства. Ранее правоохранительные органы в ходе расследования изъяли у предприятия регистрационные документы на данный препарат.