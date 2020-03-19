Одесский центр медпомощи призывает президента Украины помочь в решении проблемы поставки 85 автомобилей скорой помощи в Одесскую область (видео)
И. о. гендиректора центра Владислав Терлецкий заявил, что на сегодняшний день существует угроза срыва контракта на поставку автомобилей компанией "ВиДи Юникомерс".
Киев. 19 марта. УНИАН. Одесский областной центр медицинской помощи и медицины катастроф заключил с компанией "ВиДи Юникомерс" договор о поставке 85 автомобилей скорой помощи категории В, однако на сегодняшний день существует угроза срыва контракта, так как до окончания конечного срока поставки осталось несколько дней, а автомобили не поставлены, в связи с чем в центре призвали президента Украины Владимира Зеленского оказать содействие в решении данной проблемы.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполняющий обязанности генерального директора Одесского областного центра медицинской помощи и медицины катастроф Владислав Терлецкий.
«На меня последние три месяца достаточно активно давит "ВиДи Юникомерс" вместе с Одесской областной госадминистрацией… Мое главное требование, чтобы машины были поставлены в том виде, в котором они прописаны в договоре о закупке, по тем регламентам, которые утверждены МОЗ Украины… Я хочу обратиться к Владимиру Зеленскому с тем, чтобы он немедленно вмешался в эту ситуацию, потому что если мы до воскресенья не получим эффективный ответ, машины с накладными, или не начнем вопрос о том, что деньги нам надо вернуть, из которых 75% в госбюджет, 25% - в областной бюджет, то ситуация станет уголовно наказуемой по причине непоставки оборудования», - отметил Терлецкий.
По его словам, в конце прошлого года Минздрав совместно с Кабмином начали подготовку к разработке пилотного проекта по пяти областям для поставки машин скорой помощи, которые необходимы для замены устаревшего парка. При этом Одесская область получила максимальный объем выделенных средств из пяти пилотных областей, а также Киева, и 5 сентября начала процедуру закупки скорых.
В частности, в договоре предусматривалась закупка «скорых» в количестве 85 единиц типа Б (машины без аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и 45 единиц типа С (полноценный реанимобиль с аппаратом ИВЛ).
По словам Терлецкого, Одесский облцентр медицинской помощи и медицины катастроф в декабре 2019 года заключил два договора на поставку данных машин, один из них с компанией «Автоспецпром» на поставку машин типа С, и с компанией "ВиДи Юникомерс" – на поставку машин типа В.
При этом срок поставки «скорых» в рамках договора с компанией «Автоспецпром» истекает сегодня, и компания в полном объеме выполнила свои обязательства, а срок поставки машин от "ВиДи Юникомерс» истекает 22 марта, рассказал он.
"ВиДи Юникомерс" 12 декабря обратилась ко мне с просьбой заменить оборудование в скорой на более улучшенное, я обратился в предприятие "Политехмед", которое занимается сертификацией оборудования с просьбой оценить это предложенное мне оборудование… Улучшения означали, к примеру, экран на полдюйма больше и что-то на полкилограмма легче. Экспертная организация 12 декабря прислала письмо с согласованием этих улучшений без обязательной таблицы со сравнительными характеристиками с указанием каждой единицы оборудования, а буквально через пару дней "Политехмед" отозвал свое письмо о согласовании», - сказал Терлецкий.
Он добавил, что, в свою очередь, "ВиДи Юникомерс" 9 января сделал новый запрос в Украинский медцентр сертификации, в который также обратился и Одесский областной центр медпомощи с просьбой сделать сравнительную характеристику по каждой единице оборудования.
«Это письмо нас не устроило (так как не было подтверждений о реальности улучшений оборудования - УНИАН), соответственно, мы не подписывали никакое дополнительное соглашение с "ВиДи Юникомерс» о том, что мы меняем оборудование. То, что выкладывается в Интернете, что есть допсоглашение - это фейковое фото, так как если бы оно было, то наверное были бы и фото самой спецификации к ней, где это оборудование заменено, но такого фото нет. Этого допсоглашения нет в природе», - сказал Терлецкий.
Кроме того, он сообщил, что Нацполиция 11 марта возбудила уголовное дело, в котором компания "ВиДи Юникомерс" в частности подозревается в попытке заменить медицинское оборудование на другое, более дешевое, и следственные действия продолжаются.
«На меня перекладывается некая ответственность за то, что я срываю поставку машин в условиях возможной эпидемии коронавируса. Это не так, Одесская область снабжена всем, чтобы на сегодня противодействовать коронавирусу, но нам не хватает машин. Сегодня мы получим 45 машин с ИВЛ, и нам уже станет легче, новых машин типа В нам не хватает, так как парк устарел», - подчеркнул Терлецкий.
В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции представитель компании-субподрядчика компании "Ксенко", консультант по медицинскому оборудованию для экстренной медицины Александр Черкашин отметил, что компании "ВиДи Юникомерс» было предложено представить в Украине лучший автомобиль скорой помощи, не только по самой марке авто, но и с лучшим оборудованием от мировых лидеров медицинской техники.
«Когда мы начали вникать в проблему, увидели в данном случае со стороны "ВиДи Юникомерс" попытку заменить оборудование категории первых лидеров третьими в ряду. Одесский центр экстренной медицины очень правильно и вовремя усомнился в том, что это улучшение. Тут улучшения никакого нет. Это все оборудование предлагается заменить на китайское, турецкое, это априори не может быть улучшение", - подчеркнул Черкашин.
Он также добавил, что ни Государственное украинское объединение «Политехмед», ни Украинский центр сертификации не имеют полномочий делать вышеупомянутые экспертизы и давать подобные заключения.
Как сообщал УНИАН, ранее некоторые СМИ распространили заявление компании "ВиДи Юникомерс", в котором сказано, что она не может выполнить свои обязательства по поставке "скорых", поскольку чиновники Одесской ОГА не разместили согласованные и подписанные документы, касающиеся контракта на данную поставку на платформе Prozorro, как это предусмотрено законодательством Украины.