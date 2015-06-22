Депутаты местных советов требуют от правительства снизить тарифы на тепло для населения и призывают формировать их прозрачно

Киев. 22 июня. УНИАН. Депутаты местных советов требуют от правительства уменьшения тарифов на тепловую энергию для населения, а также призывают к их прозрачному формированию и приведению их к экономически обоснованному уровню.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила первый заместитель председателя Киевской областной партийной организации ВО «Батькивщина» Елена Бебешко.

«Мы требуем от правительства уменьшить тарифы, уменьшить нормы теплоснабжения и перевести все эти тарифы в экономически обусловленное русло, для того чтобы они стали по силам украинскому народу», - сказала Бебешко, добавив, что нынешние тарифы взяты «с потолка» и завышены минимум в 2 раза.

По ее словам, при неоднократных попытках получить информации относительно образования тарифов и при проведении проверки их экономической обоснованности в адрес проверяющих высказывались разного рода обвинения.

«Нас называют пятой колонной, рукой Москвы, сепаратистами, федералистами и кем угодно, в то время как мы считаем, что любая власть, которая неподконтрольна народу, рано или поздно становится антинародной», - отметила Бебешко.

При этом она считает проводимую правительством политику предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для населения блефом и популизмом, так как из заявленных 947 тыс. семей, которые якобы получили субсидии, реальное количество получивших субсидию семей составляет 345 тыс.

«Вся эта кампания по поводу субсидий - это блеф и большая ошибка. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день почти 947 тыс. семей подали свои заявки на получение субсидий. На «выхлопе» мы получили 345 тыс. семей», - сказала Бебешко. При этом она подчеркнула, что большинство семей, которые получают субсидии, получают их в размере 5–10 грн.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции депутат Вишневского городского совета Киево-Святошинского района Киевской области Сергей Нефедов заявил, что сумма в 25 млрд грн, предусмотренная правительством на предоставление субсидий ЖКУ, в точности повторяет сумму, которую украинцы переплатили за услуги по предоставлению тепловой энергии.

Как сообщал УНИАН, правительство в средине мая в рамках устранения разногласий при формировании коммунальных тарифов предложило проводить их международный аудит. В мае Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка начала переговоры с международными компаниями об аудите тарифов на газ.

В то же время, Яценюк отмечал, что вероятнее всего тарифы будут признаны необоснованными и заниженными, поскольку реальные рыночные цены на энергоносители и услуги остаются выше существующих показателей, заложенных в тарифы.

Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в рамках выполнения условий меморандума с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом приняла решение с 1 апреля повысить тариф на тепло для населения на 72% - до 537,2 грн за Гкал. По словам и.о. главы комиссии Дмитрия Вовка, данный тариф покрывает 100% затрат на производство тепловой энергии.