Двое судей КС и первый заместитель председателя Государственной исполнительной службы не имеют жилья - Transparency International Украина

Киев. 23 июня. УНИАН. Судьи Конституционного суда Украины Александр Литвинов и Игорь Слиденко, а также первый заместитель председателя Государственной исполнительной службы Агия Ахундова не имеют никакого жилья.

Об этом заявил координатор проекта «Декларации без декораций», старший аналитик Transparency International Украина Дмитрий Якимчук на пресс-конференции в УНИАН.

Он напомнил, что все государственные служащие Украины обязаны до 1 апреля каждого года обнародовать декларации с указанием доходов, имущества и единовременных затрат, превышающих 80 тыс. грн. По словам Якимчука, ТI Украина проанализировала около 250 деклараций чиновников за 2014 год, особое внимание уделив анализу около 70 деклараций правоохранителей и судей.

Как сказал Якимчук, согласно декларациям за 2014 год, «самую большую жилую площадь в совокупности имеют: семья первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - 2185,9 кв. м, хотя сам он не имеет ни квартиры, ни дома; семья заместителя генерального прокурора Украины Анатолия Матиоса - 833,8 кв. м; семья министра внутренних дел Арсена Авакова - 786,8 кв. м».

По его словам, «больше всего поражает воображение» квартира Авакова площадью 657,9 кв. м, а судья КС Станислав Шевчук арендует дом площадью 557,2 кв. м, так как не имеет собственного жилья.

Также Якимчук отметил, что Ахундова, "не имея жилья, в 2013 году при доходе в 84 тыс. 329 грн заплатила 152 тыс. по кредитным обязательствам и потратила 55 тыс. 482 грн на добровольное страхование, в то же время члены семьи у нее не были указаны в декларации, то есть ее расходы существенно превысили доход».

«Также в 2014 году у нее сложилась подобная ситуация: при доходах в 135 тыс. 710 грн она потратила 183 тыс. 614 грн, но в этой декларации у нее появились члены семьи со своим доходом», - добавил он.

Как сообщил эксперт, заместитель председателя Государственной пограничной службы Олег Бляшенко «в 2014 году имел совокупный доход в 148 тыс. 651 грн. Но при этом имеет две квартиры - 77 и 62,3 кв. м, и автомобили: Land Rover Evoque, цена которого около 1 млн грн, а также автомобиль ВАЗ. А кроме того, имеет земельный участок, то есть его доход не перекрывает даже содержание такого имущества, не говоря обо всех остальных расходах».

Якимчук отметил, что 14 декларантов не указали в своей собственности автомобилей, но у членов их семей есть по несколько автомобилей.

В пресс-релизе, распространенном на пресс-конференции, отмечается, что «например, Аваков, имея доход в 1,29 млн грн, вообще не задекларировал транспортных средств. Также не на чем ездить по городу ни генпрокурору Виктору Шокину с совокупным доходом в 950 тыс. грн, ни председателю Конституционного суда Юрию Баулину, получившему в прошлом году 608 тыс. грн, ни заместителю председателя Верховного суда Анатолию Яреме с одной только зарплатой за год в 391 тыс. грн».

В то же время, по данным Transparency International Украина, наибольшее количество автомобилей задекларировала жена экс-заместителя министра внутренних дел Василия Паскаля - четыре, а по три автомобиля - судья КС Сергей Сас и заместитель председателя Государственной фискальной службы Константин Ликарчук.

Якимчук сообщил, что самыми большими латифундистами, то есть землевладельцами, является судья КС Василий Брынцев - 157 тыс. 500 кв. м, секретарь Судебной палаты по административным делам Верховного суда Украины Виктор Кривенко - 125 тыс. 400 кв. м, судья КС Сас - 55 тыс. 650 кв. м.

По словам Якимчука, больше всего земельных участков - у членов семьи Кривенко (97 тыс. 850 кв. м), у членов семьи главы Высшего административного суда Александра Нечитайло (92 тыс. 700 кв. м), у членов семьи экс-заместителя министра внутренних дел Паскаля (71 тыс. 700 кв. м).

При этом, сказал эксперт, если совокупно посчитать земельные площади декларантов и членов семей Кривенко, Брынцева, Нечитайло, Саса, «то это по совокупной площади будет как один небольшой район любой из областей».