Общественные эксперты настаивают на обязательном обсуждении со специалистами законопроектов в сфере интеллектуальной собственности

Киев. 23 июня. УНИАН. Общественные эксперты настаивают на обязательном обсуждении с профессиональным сообществом законопроектов в сфере интеллектуальной собственности.

Об этом шла речь на заседании круглого стола в УНИАН на тему: «Кто тормозит украинский творческий продукт для выхода на мировые рынки?».

В мероприятии приняли участие председатель Общественного совета при Государственной службе интеллектуальной собственности Дмитрий Гузий, представитель Ассоциации продюсеров Украины Дмитрий Колесников, представитель Всеукраинской ассоциации патентных поверенных Петр Боровик, представитель объединения предприятий «Украинский сетевой информационный центр» Юрий Гончарук, продюсер Михаил Маргулис, солист группы "Гайдамаки" Александр Ярмола и другие.

Гузий подчеркнул необходимость комплексного и системного подхода к защите творческого продукта. По его словам, из-за разбалансированности государственного управления в сфере интеллектуальной собственности, отсутствия единой стратегии развития сферы на украинском рынке может возникнуть хаос, что негативно скажется на экономике и имидже страны.

Как сказал Гузий, в Министерстве экономического развития и торговли, которое разрабатывает реформу сферы интеллектуальной собственности, нет специалиста, готового отвечать за этот вопрос. В то же время, отметил он, над разработкой соответствующего законодательства работают как молодые специалисты министерства, волонтеры, так и лоббисты, что опасно. «То, что сейчас является свежим, что можно сделать в перестройке государственного управления, оно может быть сманипулировано недобросовестными людьми», - сказал он.

В качестве примера Гузий назвал законопроект № 2696 об изменениях в некоторые законодательные акты относительно правового обеспечения открытости баз данных и прозрачности регистрационных процедур, который, по мнению Общественного совета, может привести к очень печальным последствиям для всех.

На заседании круглого стола было сообщено, что наработанным специалистами Минэкономразвития «кулуарно» проектом реформирования сферы интеллектуальной собственности, в частности, предусмотрено преобразование центрального органа исполнительной власти – Государственной службы интеллектуальной собственности Украины - в департамент в составе министерства с подчиненным ему Укрпатентом, который в дальнейшем подлежит акционированию. При этом значительно ограничиваются функции этого органа, уменьшается его численность, ликвидируются государственная организация "Украинское агентство по авторским и смежным правам, государственное предприятие «Интелзащита», Украинский центр инноватики и патентно-информационных услуг. Специалисты заявляют, что такое «реформирование» противоречит международной практике и обязательствам Украины, приведет к разрушению национальной системы охраны интеллектуальной собственности вообще.

По словам участников круглого стола, этот документ вызвал много вопросов и в Комитете Верховной Рады по вопросам науки и образования.

Гузий заявил, что инициативы, наработанные специалистами Общественного совета, были направлены в адрес министра, но никто не обратил на них внимания.

«Мы понимаем, что не можем ждать. Потому что пока мы сидим и ждем, недобросовестные и непрофессиональные люди делают для страны и для нашего рынка в том числе свое злое дело. И именно сейчас мы понимаем, насколько непредсказуема политическая система, насколько разбалансировано после Революции достоинства государственное управление... Но есть огромная ответственность каждого конкретного министра, который приходит. И мы сейчас этим круглым столом напоминаем ему об этой ответственности», - подчеркнул Гузий.

Участники мероприятия отметили, что проводят круглый стол с целью засвидетельствовать публично, что есть интегрированная профессиональная общественность. «Мы не против реформ, мы против теневого способа их принятия. Мы призываем к публичному диалогу», - сказал Гузий.

Как сообщила на заседании круглого стола главный редактор журнала «Интеллектуальная собственность в Украине» Ирина Абдулина, в ближайшее время эксперты планируют обратиться с письмом уже непосредственно к министру Айварасу Абромавичусу с просьбой встретиться.