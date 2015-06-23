Новый закон о местных выборах может оставить без депутатов до 30% округов - эксперт

Киев. 23 июня. УНИАН. Новый закон о местных выборах, в случае его окончательного принятия, может оставить до 30% округов без депутатов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, комментируя принятие парламентом за основу законопроекта №2831-3 "О местных выборах".

По словам эксперта, данный законопроект имеет ряд существенных особенностей. В частности, зависимость кандидатов в депутаты районных, областных и городских советов от партий: "Партии выставлять своих кандидатов. Но если этот кандидат наберет больше всего голосов, то не факт, что он попадет в Раду. То есть, может так случиться, что до 30% округов не будут представлены депутатами в органах местного самоуправления".

Также Бала отметил, что барьеры для партий (5%) и для блоков (7%) может привести к ситуации, когда по мажоритарной составляющей кандидат наберет хоть 99% голосов, но если партия/блок, которые его выдвинули, не преодолеет проходной барьер по "партийной" части бюллетеня, то он не получит мандат депутата.

Эксперт выразил надежду, что ко второму чтению в ВР законопроект будет доработан, чтобы устранить вышеуказанные недостатки.

"По моему мнению, все-таки следует исходить из мажоритарки, кто бы что ни говорил о ней. Потому что с существующим вариантом законопроекта можно будет оставить четыре партии, причастных к его написанию, а все остальные 258 партий можно закрывать для участия в местных выборах. А если уж хотят идти по партийным спискам, то Минюст должен разрешить регистрацию региональных партий, которые бы занимались региональными проблемами", - подытожил Бала.