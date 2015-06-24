Народное бюро расследования собирает материалы о коррупции в высших эшелонах украинской власти - Рабинович

Киев. 24 июня, УНИАН. Народное бюро расследования собирает материалы от граждан о коррупции в высших эшелонах украинской власти.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат от «Оппозиционного блока», вице-премьер теневого правительства по вопросам борьбы с коррупцией и контроля за правоохранительными органами Вадим Рабинович.

«Мы образовали Народное бюро расследования, которое теперь со всей страны собирает материалы от людей о коррупции в высших эшелонах власти», - сказал он. При этом Рабинович добавил, что эти материалы будут передаваться в правоохранительные органы для реагирования и расследования. Он подчеркнул, что есть телефон, на который можно будет звонить и сообщать «в анонимном порядке» информацию о коррупционных деяниях чиновников.

Рабинович сообщил, что первое расследование, которое началось в марте 2015 года, касается начальника Главного следственного управления СБУ Василия Волка, который 20 июня был уволен президентом Украины с этой должности. По словам депутата, история расследования касается ситуации с «попыткой заминирования синагоги Бродского». Рабинович отметил, что в марте тогдашнему главе СБУ Валентину Наливайченко было направлено обращение по поводу того, что «какие-то люди, которые приехали на странной машине с тюменскими номерами», провоцировали собравшихся у синагоги на беспорядки. «Я сообщил в СБУ, людей задержали - было такое массовое задержание в центре города», - сказал Рабинович. «Но эти люди через час были отпущены без проверки документов, без проверки их машины, которая с тюменскими номерами была припаркована в центре», - добавил народный депутат. Рабинович сказал: «Оказалось, что отпустили их по команде главного следователя Украины Василия Вовка (речь идет об экс-руководителе Главного следственного управления СБУ - УНИАН)».

Рабинович подчеркнул, что после этой истории Народное бюро расследования начало собирать «материалы о Вовке, которые сегодня мы передаем в СБУ и в Генеральную прокуратуру». По его словам, в них «запечатлены много фактов, касающихся нарушений в деятельности Вовка на посту руководителя Главного следственного управления СБУ». Рабинович продемонстрировал переписку якобы с Вовком, в которой, по утверждению депутата, тот ему угрожает в связи с расследованием. Рабинович утверждает, что в документах «содержатся копии счетов на тысячи тысяч потраченных денег на строительство домов, здесь копии документов о людях, у которых он берет паспорта и на них оформляет компании, он оказался крышующим в десятках компаний». По его словам, при зарплате в несколько тысяч гривен и «скромной декларации» Вовк отдыхает в дорогих отелях, где «за день тратит 18 тысяч долларов».

Рабинович подчеркнул, что Народное бюро расследования будет сообщать журналистам о результатах расследования и передавать материалы в правоохранительные органы. Он подчеркнул, что расследование будет касается тех, кто сегодня при власти занимается противоправной деятельностью. «У нас есть такая украинская игра - война с прошлым режимом. Она замечательная, но она ничего не дает стране и помогает разворовывать ее бесконечно», - сказал депутат. «Наряду с тем, что все, кто что-то украл в нашей стране, должны ответить за это, хоть они это сделали 20 лет назад, но самое важное сегодня - остановить поток разворовывания страны», - подчеркнул Рабинович.

Как сообщал УНИАН, 20 июня президент Украины Петр Порошенко уволил Василия Вовка с должности начальника Главного следственного управления СБУ.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/58051