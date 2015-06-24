Рабинович считает нецелесообразным отмену депутатской неприкосновенности

Киев. 24 июня, УНИАН. Народный депутат Украины Вадим Рабинович (фракция «Оппозиционный блок») считает нецелесообразным принятия изменений в Конституцию, касающихся отмены депутатской неприкосновенности.

Об этом он сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он сказал: «В тот момент, когда с депутатов нашей страны снимут депутатскую неприкосновенность, парламентаризм в Украине закончится». По его словам, для того, чтобы не было преследования народных депутатов, «мы должны знать, что в наших органах работают светлые и честные люди, которые живут как ангелы на свои четыре тысячи гривен, никогда не берут взяток и будут сажать честно». «Для чего снимать неприкосновенность? Для того, чтобы вообще заткнуть всем рот, для того, чтобы царствовал вечно какой-то царь во все века? Для чего? Вы видели чем заканчиваются эти царства? Они с ума сходят через какой-то промежуток времени»- сказал Рабинович. Он напомнил, что Украина парламентско- президентская республика. При этом добавил, что силовики, подконтрольные президенту и правительству будут преследовать неугодных народных депутатов. «Тогда есть смысл набрать 450 силовиков и сделать «нормальный человеческий» парламент, чтобы не напрягаться- они будут строим ходить»- добавил нардеп. Рабинович подчеркнул, «что если вы хотите получить «Лебединое озеро» на всех каналах, если вы хотите получить одну рожу, которая будет вечно гениальная, тогда действительно давайте снимать депутатскую неприкосновенность».

Рабинович напомнил, что голосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Сергея Клюева. «В результате чего он убежал, а я получается был в организованной группе по выбиванию денег с Клюева»- добавил он. По его словам, в таких случаях нужно или сразу арестовывать в зале , или «не рассказывать сказки» и при помощи народных депутатов «выбивает с бедного этого Клюева деньги» за возможность убежать.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Конституционный суд обнародовал решение о том, что законопроект о внесении изменений в Конституцию (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей) соответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. "Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей (№1776)", - говорится в решении КС.