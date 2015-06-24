Гендиректор "1+1 медиа" предостерегает Госкино от выдачи лицензий российским сериалам под видом украинских

Киев. 24 июня. УНИАН. Генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко предостерегает Государственное агентство по вопросам кино от выдачи лицензий российским сериалам под видом украинских.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Вчера нам стало известно, что Госкино выдало прокатное удостоверение одному очень известному российскому сериалу. Назывался он раньше «След» и шел на ТРК «Украина», - сказал Ткаченко.

Он напомнил, что 4 июня был принят закон, который запрещает в Украине не только сериалы, которые пропагандируют российские силовые структуры, а в этом сериале, собственно, речь и идет о «квазисиловой структуре», но и фильмы, которые изготовлены российскими юридическими лицами, начиная с 2014 года.

Ткаченко отметил, что накануне по телефону разговаривал с председателем Государственного агентства по вопросам кино Филиппом Ильенко, и он подтвердил, что такое прокатное удостоверение выдано.

«Теперь этот сериал называется «Фактологическая экспертная служба: международный отдел уголовных расследований». Раньше он назывался «Федеральная служба», - сказал гендиректор «1+1 медиа».

По его словам, в сериале «те же актеры, которые были в российском сериале «След», отснятые в международных костюмах, есть какие-то номера (автомобильные - УНИАН) не российские, а каких-то других стран». «Называется сериал иначе, написано производство: ТРК «Украина», 2015 год. Хотя на самом деле, это классический обман. Потому что под вывеской украинского сериала нам подается фактически тот же российский сериал», - отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что если Госкино и дальше будет выдавать удостоверения на подобные сериалы, то все разговоры о возрождении украинского кинематографа, в первую очередь, сериалов, могут быть похоронены.

«Фактически, может дойти до того, что мы, как обезьянки, будем заворачивать в фольгу российский продукт и пытаться его выдать за украинский», - подчеркнул Ткаченко.

Он отметил, что сериалы, которые показывают российских силовиков, таким шагом Госкино могут продлить жизнь в Украине.

Гендиректор подчеркнул, что это чрезвычайно опасный шаг со стороны Госкино. «Мы будем подавать официальную жалобу, - я думаю, что к нам присоединятся многие общественные организации, - относительно факта выдачи такой прокатки», - сообщил он.

Кроме того, Ткаченко отметил, что на сегодня на различных украинских телеканалах запущено от 160 до 250 часов украинских сериалов. «Стоимость этих сериалов сильно уменьшилась. Она в пределах сил украинских телеканалов: от 15 до 20 тысяч долларов за серию, до 50 тысяч. Это несравнимые суммы, которые платились раньше за покупку российских сериалов», - подчеркнул он.

По его мнению, из-за подобных решений весь этот процесс может быть приостановлен. «Потому что гораздо выгоднее взять старое российское, немного переснять две сценки и будут платить те же деньги, но не в украинский бюджет, не украинским актерам и производителям, а в российский бюджет. И эти десятки, сотни, миллионы долларов пойдут опять в Россию», - сказал Ткаченко.

Он отметил, что соответствующая жалоба будет подана сегодня и не исключил возможности дальнейшего судебного рассмотрения вопроса. «Если перспективы будут туманными или нам скажут, что никто не несет ответственности, потому что так решил законодатель, мы будем судиться (с Госкино – УНИАН)», - сказал гендиректор.